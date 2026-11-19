無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》節目內容豐富，當中現年47歲的陳敏之為觀眾帶來了一場充滿活力的跳舞表演。在舞台上，陳敏之身穿一套純白色的長袖上衣配搭超短熱褲，在多位穿著全黑性感舞衣的女舞蹈員伴舞下，於舞台中央領軍起舞。黑白對比的服裝安排，令位於正中的陳敏之顯得格外亮眼，充滿舞台氣勢。



瞓地舞姿大騷招牌長腿

表演期間，陳敏之施展渾身解數，除了站立的緊湊舞蹈動作外，更包含了一段極具視覺效果的「瞓地」舞步。在播放著金黃色發光特效的舞台LED地板上，陳敏之與一眾舞蹈員躺在地上，做出多個具伸展性及配合腿部動作的舞蹈。穿著超短熱褲的陳敏之在這些高難度動作中，完美展現了其修長且纖幼的雙腿。

陳敏之騷長腿跳熱舞。（盧振輝攝）

陳敏之騷長腿跳熱舞。（盧振輝攝）

陳敏之騷長腿跳熱舞。（盧振輝攝）

47歲狀態大勇力保「索腿天后」美譽

陳敏之入行多年，早年已憑藉一雙標緻的修長美腿而獲封為圈中的「索腿天后」。儘管現時已經47歲，但從是次台慶的高強度跳舞表演中可見，她的身形依然保養得極為出色。無論是整體的苗條體態，還是其招牌長腿的緊緻線條，均與年輕時無異。她憑藉這次極佳狀態的演出，客觀地向大眾證明了她「索腿天后」的稱號至今依然名副其實。

47歲「索腿天后」仲keep到。（盧振輝攝）