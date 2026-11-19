《萬千星輝賀台慶2026》今晚（19日）於將軍澳電視城舉行，最近人氣急升的劉穎鏇（Tiffany），聯同視帝張振朗以及兩位力捧小生周嘉洛及朱敏瀚，攜手演出大型動作環節「極速狂奔Speed and Stunt」，向幕後一眾勞苦功高的動作特技組致敬。在預先拍攝的短片中，四人傾盡全力上陣，無論埋身肉搏、飛車追逐抑或震撼爆破場面均親力親為，動作俐落且充滿電影感，令觀眾看得熱血沸騰。

最近人氣急升的劉穎鏇（Tiffany），聯同視帝張振朗以及兩位力捧小生周嘉洛及朱敏瀚，攜手演出大型動作環節「極速狂奔Speed and Stunt」，向幕後一眾勞苦功高的動作特技組致敬。（電視截圖）

劉穎鏇背心上陣 凌空施展奪命鉸剪腳

在「極速狂奔Speed and Stunt」的影片中，劉穎鏇以一身全黑造型搶盡焦點，她身穿黑色貼身短版背心搭配黑色長褲，大方展現零贅肉的小蠻腰及結實的手臂肌肉線條，將「最強Body」的完美體態表露無遺。

劉穎鏇背心上陣。（節目截圖）

拳拳到肉。（節目截圖）

在廢棄建築物內的對決戲碼中，劉穎鏇與同樣大騷麒麟臂的朱敏瀚並肩作戰。面對黑衣蒙面敵人步步進逼，劉穎鏇毫不退縮，一躍而起凌空施展高難度「奪命鉸剪腳」，雙腿精準夾實對手頸部並順勢將其摔倒。整個動作一氣呵成，無論角度抑或力度都工架十足。不少網民紛紛激讚劉穎鏇愈來愈有打女風範，大讚她「真係睇得又打得」、「對腳長到飛起，鉸剪腳好有型」、「背心上陣打戲完全冇錫身」。

完全不錫身。（節目截圖）

睇得又打得。（電視截圖）

凌空施展奪命鉸剪腳。（電視截圖）

張振朗周嘉洛朱敏瀚拚盡全力 驚險爆破場面向動作組致敬

除了劉穎鏇表現搶眼外，視帝張振朗與周嘉洛、朱敏瀚亦交出超水準表現。四人在片中分工合作，經歷連場拳拳到肉的打鬥、驚心動魄的追車以及火光熊熊的爆破戲碼，每一個翻滾與跳躍動作都絕不欺場。四人透過這次高難度演出，親身體驗動作演員的辛酸與專業，藉此向一直默默耕耘、用汗水換取鏡頭精彩畫面的動作特技組致以最高敬意。

睇得又打得。（電視截圖）

睇得又打得。（電視截圖）

不少驚險鏡頭。（電視截圖）