無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶2026》順利舉行，全台藝員傾巢而出參與各項表演環節。除了台上的精彩演出外，台下藝員於觀眾席的座位編排亦向來是外界關注的焦點之一，雖然真正衡量「一線一哥一姐」受力捧程度的是舞台前方的小生花旦主座席，以及謝幕時圍繞汪明荃等阿姐阿哥級別的「大合照排位（企位）」，不過台下可以坐第一排，也不能忽視，今年戴耀明則罕有進佔第一排！



戴耀明罕有進佔第一排

在昨晚的直播畫面中，有眼利的觀眾留意到資深演員戴耀明的座位安排相當突出。從現場截圖可見，身穿黑色服裝的戴耀明被安排坐在觀眾席的正前方第一排位置，並與其他觀眾一樣手持螢光棒觀賞節目。

戴耀明好興奮。（節目截圖）

戴耀明好興奮。（節目截圖）

戴耀明好興奮。（節目截圖）

戴耀明好興奮。（節目截圖）

與應屆港姐同框 網民指地位升級

畫面中更值得注意的是，與戴耀明同坐於第一排的，是一眾身穿華麗晚裝的女藝人，當中包括戴著后冠的應屆香港小姐。戴耀明入行多年，一直以演繹綠葉配角為主，今次在台慶這項大型盛事中，能夠獲安排與應屆港姐並肩坐於最當眼的第一排位置，畫面相當難得。相關截圖在網上流傳後，隨即引起網民討論，不少網民對於此座位安排感到驚喜，並紛紛指其在公司的地位有明顯「大升級」的跡象。

戴耀明接多咗好多商演，仲有唔少嘅廣告。(陳順禎 攝)

戴耀明贏得「綠葉王」美譽

現年54歲的戴耀明自1994年由亞洲電視轉投無綫，三十餘年間出演過無數深入民心的草根、市井及反派角色。早年他曾歷經演藝低潮，為維持生計更一度在茶餐廳兼職洗碗、倒垃圾及當侍應，憑藉其踏實敬業的草根個性贏得「綠葉王」美譽。近年他星運逐漸大開，不僅曾憑劇集《青春不要臉》首度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」最後五強，在內地短視頻與商演市場亦闖出一片天，更於近期重頭商戰劇中挑戰以AI數位技術一人分飾關鍵角色。

雖然很多工作都是以內地為主，但香港市場都有工作予戴耀明。(陳順禎 攝)