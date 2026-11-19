許志安今晚現身《萬千星輝賀台慶》擔任壓軸嘉賓，他近日做了兩個演唱會，分別是《On Stage》及《西九爵士音樂節》，口碑大好，不過在後者舉行完之後，「樂壇判官」周啟生卻批評其爵士演唱會：「走音部分都費事講。完全冇爵士嘅任何元素，jazzfest my Ass！」許志安虛心接受周啟生意見：「我好多謝呢個前輩就真！我知道之後，我會諗首先我會講可能有個誤會，因為我今次呢個Jazz Festival，佢搵我係希望透過我嘅流行歌曲，加一個Jazz嘅編曲，希望有唔同嘅火花可以做出嚟俾大家睇，呢個我都好期待。但係真係唔係一個純Jazz，因為我自己可能有試過，喺演唱會度有講過93年我有兩首Jazz嘅歌，我都覺得好難得幾十年之後有機會唱返，但係除此之外我都冇乜點掂過，所以今次對我嚟講係新嘅嘗試、新嘅火花，所以周生有一個Suggest，覺得我唔夠Jazz，我諗係小小嘅誤會。我有檢討過，每次表演都有唔同事情發生，可能再有多啲進步空間，我覺得周生可能希望我第時有多啲進步、提醒，反而我覺得係多謝，下次再努力啲唱好啲，希望唔好令佢失望。」他表示心情未受影響：「唔會影響心情，呢個係提醒，真心覺得，其實都係可以有進步空間，咁所以冇咩唔開心。」

許志安台慶回應周啟生狠批 。（胡凱欣攝）

許志安親自解畫揭誤會：多謝前輩提醒。（胡凱欣攝）

講到早前做完紅館演唱會，他預告將會開始巡迴，暫定有澳門及馬來西亞站，城市就留待公司安排：「我最想如果有機會嘅話，就係喺香港開最後尾嘅終站，呢個都係我自己幻想，如果有機會先。」上次紅館只得三場，歌迷表示「未夠喉」，安仔透露：「上次其實我哋公司有『囈』紅館可以比多場，因為佢裝修，但係可能工程有啲延誤。好開心有咁嘅反應，但係結果唔得，唔緊要，我哋期待再有一啲好嘅地方。（記者：開啟德囉，Sammi都開。）可能對我嚟講太遙遠。」

紅館加場落空，許志安首談巡唱規劃。（胡凱欣攝）