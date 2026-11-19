無綫《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）隆重舉行，一眾女藝人盛裝出席並落力演出。早前於Instagram發文透露意外撞傷下巴、一度擔心毀容的「女神」賴彥妤（Vivienna），今晚亦以一身黑色皮褸短裙現身台慶，並完成全女班舞蹈演出。她於後台接受《香港01》訪問時，首度詳談驚險受傷經過，更自爆當時傷口深至見骨，縫針後竟立即趕返公司開工！

賴彥妤今晚出席台慶。（胡凱欣攝）

排舞前夕打高爾夫球出意外 絆倒直撞長凳「嘭」一聲

賴彥妤透露，今次意外發生在台慶舞蹈排練的前一日。當時她剛打高爾夫球，卻因一時未有留意地面情況而釀成意外。憶述事發一刻，她仍猶有餘悸：「因為有嚿石喺地下，我睇唔到，踢到嚿石之後成個人失平衡，我又冇隻手去撳其他嘢，前面咁啱有張凳，我就冇晒力咁樣撞咗落去，係『嘭』一聲，仲要跌埋落地咁樣，嚇親我隔離啲朋友！」

賴彥妤憶述事發一刻。（胡凱欣攝）

傷口深至見骨當場爆哭 縫針後趕返公司繼續拍劇

由於下巴直接猛烈撞擊硬物，傷口當場爆開並血流不止。賴彥妤坦言受傷一刻嚇得即時落淚，除了劇痛難當，更擔心影響演藝事業：「我都驚啊，我都喊添啊嗰吓，係啊真係喊啊！一來痛啦，二來我係好擔心會影響到之後啲工作啊，或者真係會……始終塊面嚟㗎嘛，好驚破相啊！」

賴彥妤稱當時傷口頗深甚至見骨，需要立即縫針。（胡凱欣攝）

她隨即前往醫院求醫，醫生檢查後發現傷口頗深甚至見骨，需要立即縫針。然而敬業的她當晚仍要為台慶排舞，竟在急症室催促醫生盡快完成縫合：「我係催個醫生話：『啊，點呀？縫完針未呀？我要趕住返公司再拍嘢同埋練舞！』醫生都話你唔休息仲要返去，叫我好好休息吓，唔好郁咁多。」

負傷上陣「黑面」排舞 笑言留疤變「天然陰影」

今年是賴彥妤第五年參加無綫台慶，她直言自己抱持「一係就唔做，一做就希望做到最好」的心態，因此即使受傷亦堅持如常拍劇及排練。她笑言受傷頭幾天開工時猶如「黑面神」：「我嗰陣拍嘢係要『黑面』嘅，因為完全唔敢講嘢啊！講嘢會郁到呢個位，就驚佢爆線。排舞嗰陣太大動作、Fing頭嗰啲我都唔做住，好彩導演同排舞老師都好關心我。」

幸好賴彥妤樂觀，笑言留疤變「天然陰影」。（胡凱欣攝）

如今傷口已大致癒合並拆線，被問及會否擔心留下疤痕，賴彥妤即發揮幽默本色，笑指下巴底的疤痕反而帶來「瘦面」效果：「其實都有疤，不過好彩佢收埋咗喺下巴底少少，有『天然陰影』，即刻瘦咗同尖咗！不過依家好返啲，我都開始要做啲去疤嘅工作囉，可能飛轉韓國啦！」