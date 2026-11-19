無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）圓滿結束，在節目結束後，集團行政主席許濤在台前拿起咪高峰，向在場全台藝員發表一番鼓舞人心的講話。許濤除了感謝台前幕後在59周年台慶夜為全港觀眾呈獻了一場精彩絕倫的演出外，更率先向全台藝人「劇透」明年的重磅發展大計，當中包括12月隨即有五部新劇開機，以及明年將進軍可容納五萬人的啟德體育園主場館舉辦大型演出，消息一出即令全場藝員起哄拍掌，氣氛熱烈。

無綫集團行政主席許濤為台慶亮燈。

邁向60周年新周期 5劇齊開

節目結束後，全台小生花旦及藝員依舊整齊排列在舞台上準備拍攝大合照，許濤站在舞台前方背對鏡頭、面向一眾藝員發言。他首先表示知道場內有眾多傳媒朋友正在等候，因此不會長篇大論，隨即向全場藝人致謝：「今日係我哋59歲嘅生日，多謝你哋put up咗一個咁好嘅show俾我哋、俾全港嘅觀眾。」

許濤接著以幽默的口吻問台下藝員：「59歲之後係咩呀？」台下隨即有人大聲回應「60歲」，許濤笑言：「冇錯！過埋今日之後我哋就正式進入60周年呢個周期。」他指出，明年不單是TVB踏入60周年的大日子，同時適逢香港回歸30周年，公司已經籌備了大量精彩節目迎接這個雙重盛事：「Which means咩呢？即係你哋會好唔得閒！Starting from今個月啦，12月，我哋就會有五部戲開機，有通告嘅人都知啦。」

完騷後，許濤向全台藝人發表講話。

明年攻入啟德五萬人主場館

許濤更自爆在後台準備期間得知的「地獄通告」時間：「我頭先get ready嘅時候都話俾我知，聽朝就0430已經有人化妝，0618有人開工，我諗你哋一路到過年都唔會得閒。」

除了劇集產量大增，許濤更在現場抛出震撼彈，透露明年將有超大型重頭項目：「到出年我哋都有重頭安排，頭先我問製作組話可以講嘅，就係我哋會搞一個啟德五萬人主場館嘅Show！」此言一出，一眾藝員隨即興奮拍手歡呼。許濤續指，相關籌備工作已經密鑼緊鼓進行中：「一切已經安排就緒啦，好快就會開始籌備呢件事，大家都會幫手。所以呢啲係一啲小小嘅preview，出年會發生嘅嘢。」

許濤的說話令台前幕後非常振奮。

勉勵藝人養精蓄銳

在發言尾聲，許濤更叮囑一眾即將要通宵開工的藝員好好保重身體：「所以你哋養精蓄銳，今晚食個宵夜返屋企休息過之後，未來一年我哋大家一齊努力！」說畢，全場藝員報以熱烈掌聲。司儀隨即宣布進行全台藝員大合照，工作人員亦將大型金色「59」台慶標誌推到舞台左側，為台慶夜畫上完美句號。