俞可程近日被爆料，指她疑搭上TVB《魔音女團》導演。有讀者向《01娛樂》爆料，指俞可程與曾為人夫的男方態度親暱，她繑著男方的手臂現身天水圍，兩人在車外及落車後均有「摸」及「錫」等親熱舉動，表現並無避忌，疑似「假單身」欺騙觀眾。俞可程原定昨晚（19日）於《萬千星輝賀台慶》表演，但最終缺席，未知是否避風頭或被公司「叮走」，而《女神配對計劃2》的其餘六位女神郭珮文、陳若思、阮嘉敏、陳星妤、梁超怡及何沛珈，結果就要代為回應今次風波。六人明顯盡量封口，指事前不知道俞可程缺席，其中阮嘉敏相當唔話得，為眾人擋駕，她坦言有收到朋友傳來俞可程的新聞，但未有時間多理會，事後會關心慰問對方，不過始終因為不清楚內情，實在不方便評論或代答。

有指第一季時節目組曾逐一將女神「捉入房」審問是否單身，被問到第二季有否沿用此做法，阮嘉敏坦言：「可能喺我嘅角度啦，其實佢冇刻意問我哋，但係呢個係《女神配對計劃2》，即係幫我哋配對，公司冇好主動問我哋，有時可能我哋做依件事，每個人認知唔同，我嘅認知就係，我單身，咁我就去玩。」講到若俞可程真的有拍拖，但又自稱單身參加配對節目，是否對其餘女神及求愛勇者都不公平，阮嘉敏直言：「唔係唔想答你哋，但係因為我覺得咁樣我發表一啲嘢對佢都唔公平。」、「我只可以代表自己去答我一定係單身。」之後其餘幾位女神都逐一申報自己都是單身。



俞可程疑因被爆搭上TVB導演，因而臨時遭飛出台慶。（資料圖片）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

（左起）陳若思、郭珮文、阮嘉敏、陳星妤、梁超怡五位女神一齊行紅地毯。（盧振輝攝）

陳若思、郭珮文、阮嘉敏、陳星妤、梁超怡被問及俞可程的感情問題。（盧振輝攝）

俞可程臨時缺席台慶惹揣測 阮嘉敏何沛珈均稱事前不知情

被問到為何不見俞可程現身台慶，阮嘉敏（Mandy）表示完全不知情，解釋眾女神平日除非相約食飯打邊爐，否則很少事先夾好誰會出席活動，甚至連服裝顏色都是到場才知道，大家見面時往往只會驚訝問句「咦？你今日都嚟？」，有時有人請假處理私事亦不會刻意追問，而何沛珈亦附和指事前沒有夾過出席名單。

至於有否留意俞可程的爆料新聞，阮嘉敏直認：「有，實有人send俾我，一定有。」不過她解釋當日由朝到晚忙於綵排及化妝，加上一心想著要抽獎，實在沒時間深入了解內情：「可能佢都要時間去處理佢啲嘢，我唔識報道入面嘅人，只可以咁答。」何沛珈亦表示不太清楚事件，加上尚未收到節目監製Manho的電話通知，因此不方便多作評論。

被問到為何不見俞可程現身台慶，阮嘉敏（Mandy）表示完全不知情，解釋眾女神平日除非相約食飯打邊爐，否則很少事先夾好誰會出席活動，甚至連服裝顏色都是到場才知道，大家見面時往往只會驚訝問句「咦？你今日都嚟？」（胡凱欣攝）

對於俞可程的爆料新聞，何沛珈（右）表示不太清楚事件，加上尚未收到節目監製Manho的電話通知，因此不方便多作評論。（胡凱欣攝）

阮嘉敏承諾主動慰問俞可程及監製：唔係八卦係關心

雖然外界不時傳出眾女不和，但阮嘉敏強調大家私下感情要好，忙完台慶工作後必定會主動關心俞可程及監製團隊：「我哋一班女仔，其實雖然新聞會話我哋好多不和，其實我哋私底下真係friend嘅，我相信發生呢啲事，就算真係發生喺我身上或者乜嘢都好，相信大家都會問我，我哋忙完今日都會去慰問佢，都會關心問吓Manho，因為而家到目前為止真係冇收到任何電話通知我哋應該要點樣，冇，我哋自己一班都唔會不聞不問，我哋都會想同Manho成個團隊問返。係基本關心，唔係八卦，係對於我哋同事、同一個團隊、幾個一齊拍攝，我哋會想慰問啦。」

阮嘉敏非常唔話得，代答大部份問題，她指稍後會向監製及俞可程了解事件：「我哋自己一班都唔會不聞不問，我哋都會想同Manho成個團隊問返。係基本關心，唔係八卦，係對於我哋同事、同一個團隊、幾個一齊拍攝，我哋會想慰問啦。」（盧振輝攝）

俞可程被疑扮單身參加戀綜 眾女神爭相表態強調自己單身

對於俞可程被指疑「假單身」參加戀愛綜藝，阮嘉敏再次重申自己難表態：「首先我真係未同佢聯絡，我冇聯絡，人哋嘅嘢其實我哋真係好難評價，但係我自己一定係單身，我只可以代表自己去答我一定係單身。」身旁的陳若思、郭珮文及陳星妤聞言亦逐個對鏡頭回答「我都係單身」。記者隨即追問此話是否變相默認俞可程非單身，陳星妤即急忙澄清「我哋冇咁講！」，阮嘉敏亦強調因不知實情，絕難代對方作答。

六位女神齊聲表示自己單身！（胡凱欣攝）

爆《女神2》未有刻意查問感情狀況 阮嘉敏拒未審先判：對佢唔公平

上屆女神葉蒨文指，第一季時節目組曾逐一將女神「捉入房」審問是否單身，被問到第二季有否沿用此做法，阮嘉敏坦言：「可能喺我嘅角度啦，其實佢冇刻意問我哋，但係呢個係《女神配對計劃2》，即係幫我哋配對，公司冇好主動問我哋，有時可能我哋做依件事，每個人認知唔同，我嘅認知就係，我單身，咁我就去玩。每個人對呢件事嘅了解或者Process都係唔同嘅。」至於事件會否涉及欺騙成份、對其餘女神及一眾求愛勇者不公，她則堅拒未審先判：「而家真係做唔到任何評論，因為真係完全唔知發生乜嘢事，我真係要了解咗先，唔可以作任何評論，真嘅真嘅，唔係唔想答你哋，但係因為我覺得咁樣我發表一啲嘢對佢都唔公平。我唔想唔了解件事，我講咗，影響到佢。」

至於俞可程會否涉及欺騙，對其餘女神及一眾求愛勇者不公，阮嘉敏堅拒未審先判：「而家真係做唔到任何評論，因為真係完全唔知發生乜嘢事，我真係要了解咗先，唔可以作任何評論，真嘅真嘅，唔係唔想答你哋，但係因為我覺得咁樣我發表一啲嘢對佢都唔公平。我唔想唔了解件事，我講咗，影響到佢。」（胡凱欣攝）

女神齊否認為曝光玩戀綜 阮嘉敏坦言為結婚：大家知我年紀㗎嘛？

此外，有網民質疑一眾女神參加節目並非真心想拍拖，而是志在爭取曝光率，阮嘉敏聞言即平反：「我真係為拍拖㗎！我真係為結婚㗎，大家知呀嘛？大家知我年紀㗎嘛？哈哈。」其餘五位女神亦逐一剖白參加節目的初衷，陳若思直言是為了想認識一段好姻緣；郭珮文指希望看看有否機會遇到合適對象；身為「踢館女神」的陳星妤表示抱著多認識新朋友的心態，不一定強求找到另一半，但既然參與其中，亦會盡好本份；梁超怡同樣抱開放態度，指雖沒定下一定要找老公的目標，但若能遇到合適伴侶也是好事，不妨一試；而剛與方智弘（Oscar）關係躍進的何沛珈，則透露自己目前「都有認真了解緊啲求愛勇者」。

五位女神亦逐一剖白參加節目的初衷，陳若思直言是為了想認識一段好姻緣。（盧振輝攝）

郭珮文指希望看看有否機會遇到合適對象。（盧振輝攝）

身為「踢館女神」的陳星妤表示抱著多認識新朋友的心態，不一定強求找到另一半，但既然參與其中，亦會盡好本份。（盧振輝攝）