近日最具話題性的焦點，絕對是憑《女神配對計劃2》人氣急升的俞可程，早前她被人拍到與搭上TVB人夫導演的照片，更疑似避風頭而臨時缺席昨日（19日）TVB《萬千星輝賀台慶》紅地氈及原定表演環節！曾經與俞可程合作過《魔音女團》的冼靖峰，接受《香港01》訪問時，除了分享希望能在台慶抽中大獎送給同日生日的爸爸外，亦被問及近日有關俞可程搭上《魔音女團》導演的傳聞。

俞可程捲搭上人夫形象盡毀。(IG@kanissyu)

冼靖峰曾經與俞可程合作過《魔音女團》。（胡凱欣 攝)

專注工作未察覺二人異樣

對於俞可程與導演的緋聞，冼靖峰坦言自己是透過新聞才得知事件：「我有睇新聞，都知道。」當被問到在拍攝期間有否察覺二人有異樣或私下有聯絡時，他連番否認，直言：「坦白講，真係留意唔到。」他解釋大家是因為拍攝《魔音》而認識，當時與導演合作了約一個多兩個月的時間，但他強調自己當時非常專注於工作：「我都真係好專注喺我助教嘅工作，因為其實我哋拍攝都真係幾chur吓，由朝拍到夜晚。」當被問到導演與俞可程有否太明顯時，冼靖峰指自己主要負責教唱歌方面的內容，因此與導師們的交流更多：「我就真係少接觸佢。（即係同佢冇咩接觸？）當然會接觸啦，因為我哋會教佢㗎嘛，但係都係喺工作層面囉。所以佢哋私底下如何，坦白講，收咗工咁我哋都係遙距咁叫佢哋練習啦，練嘢啦，咁我哋都返屋企瞓覺，即係我哋自己都唔夠休息。」

冼靖峰割蓆表示少接觸。（胡凱欣 攝)

激動拒談被撩 未有慰問對方

冼靖峰被問曾過被俞可程「撩」過，即激動表示：「我哋唔好講呢啲嘢啊，唔好講呢啲嘢。」至於有否聯絡俞可程慰問，冼靖峰表示沒有：「冇啊，真係冇。」