昨日（19日）TVB舉行《萬千星輝賀台慶》，已經23年沒有出席台慶的「撈家」羅嘉良亦有出席，他接受傳媒訪問時表示很開心能與大家聚首一堂，因為之前排練時，很多演員都有工作在身，難以齊人，但今晚終於可以齊齊整整。他大讚大家都非常團結，能完成這件事令他感到非常開心，並表示自己給予高分：「我覺得已經係好高分㗎啦。」並認為大家都已經做得很好，而且沒有太多的錯漏。

羅嘉良闊別23年現身台慶。(胡凱欣 攝)

左腳麻痺恐患隱疾 積極針灸尋病因

羅嘉良透露，之前接受訪問時曾提及左腳有點麻痺，現在腳底依然有麻痺感，但他指回到香港後感覺好了很多，比在北京時好。他坦言當時非常擔心，因為不知道病情會如何發展，壓力很大。他表示已經檢查了腰椎等地方：「做緊針灸，而家未搵到原因。」他表示會再檢查一下，而今日亦有戴住腰封表演。

羅嘉良左腳有點麻痺。(胡凱欣 攝)

大讚劇組氣氛融洽 點評陳豪演技「好惡死」

談到早前拍攝的電視劇《模範律師團》，羅嘉良表示見到很多朋友，如Kelly、陳煒等：「大家一見到咧，都要擁抱下先得係啊。」他表示拍攝《模範律師團》時氣氛很好，大家都很融洽，雖然劇情比較沉重，但關機後大家都玩得很開心。他更特別提到很久沒見的陳豪，被問到有否留意他在《玫瑰戰爭》中的表現時，他即表示有看：「有啊，佢好惡死㗎嘛，佢連阿媽都鬧㗎嘛！鬧到阿媽暈低嘛，我睇到啊呢一段。」

羅嘉良點評陳豪演技「好惡死」。(胡凱欣 攝)

笑談張家輝演唱會 提議對方「扮女人」

談到好友張家輝即將舉辦紅館騷時，羅嘉良笑指：「佢嗰個都叫演唱會吓嘛？娛樂Show，但係佢都會唱歌嘅，嗰啲《忘情水》嗰啲啊，水水水…」他更大讚張家輝「好鬼正」：「即係佢唱歌可以唱到令到人哋咁開心，佢真係好搞笑，佢真係咁少搞笑戲，真係嘥咗。」羅嘉良亦叫張家輝「扮女人」，至於有沒有機會看張家輝的演唱會，他表示沒有，因為自己去了其他地方登台。