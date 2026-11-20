曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）出席昨晚（19日）的《萬千星輝賀台慶》，情侶檔受訪，其中Sophie以「中門大開」兼大露背的連身裙現身，非常性感，問GM會否怕女友被睇蝕，他說：「一定睇，都預咗，咁又唔會蝕嘅，公司生日吖嘛。」近日《女神配對計劃2》的參賽者俞可程被踢爆疑搭上TVB一名導演，當街繑手非常親暱，惹來「假單身」揣測。身為第一屆參賽者的Sophie，透露上屆節目組嚴格審查，並要在記招宣誓：「佢唔止問，佢仲會捉我哋入房，逐個人，恐嚇我哋，嗰時我入到房，佢哋好似有晒證據咁樣，恐嚇我哋，又問『我聽講你拍緊拖喎』……成班黑晒面、演晒戲，然後逐個叫我哋出去！」談到若有參賽者假單身，會損害節目聲譽，應如何杜絕相關情況？GM就笑言：「扣佢show錢！」

《女神配對計劃》的曾展望、葉蒨文、吳兆麟、李芷晴、羅毓儀、林俊其、關嘉敏一齊行紅地氈。（盧振輝攝）

曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）出席《萬千星輝賀台慶》，情侶檔受訪，其中Sophie以「中門大開」兼大露背的連身裙現身，非常性感，問GM會否怕女友被睇蝕，他說：「一定睇，都預咗，咁又唔會蝕嘅，公司生日吖嘛。」（胡凱欣攝）

葉蒨文台慶性感戰衣大騷玉背 GM偷望女友被踢爆兼心痛練舞受傷

談到Sophie的火辣戰衣，GM直言是當晚才首度親眼目睹，即遭女友踢爆：「咩呀！我有send過俾你睇！」GM急忙解釋是「真人第一次睇」，並招認早於化妝間已忍不住偷望女友，Sophie即甜笑大爆：「係呀，佢昅我呀，我問佢做乜昅我，我望佢嘅時候，佢縮開個眼神。」被問到有否偷望其他女藝人，GM即求生欲極強地澄清「我真係冇」，隨後更盛讚女友造型高貴：「好靚囉，雅典娜，希臘女神雅典娜！」Sophie聞言即大方轉身，展示白滑大玉背。至於如何評價男友一身打扮，Sophie則笑言「佢日日都咁型，都冇咩感想」。此外，Sophie當晚要兼顧跳舞表演，她透露近日為此落足苦功練舞：「練到隻腳瘀晒，食消炎藥上陣，平時郁得唔夠多，呢個練舞強度太難，冇見過。」身旁的GM聞言即大顯暖男本色，表示看到女友練到周身傷非常心痛，私下有幫她按摩及用按摩槍「呵返」。

談到Sophie的火辣戰衣，GM直言是當晚才首度親眼目睹，並招認早於化妝間已忍不住偷望女友，Sophie即甜笑大爆：「係呀，佢昅我呀，我問佢做乜昅我，我望佢嘅時候，佢縮開個眼神。」（胡凱欣攝）

被問到有否偷望其他女藝人，GM即求生欲極強地澄清「我真係冇」，隨後更盛讚女友造型高貴：「好靚囉，雅典娜，希臘女神雅典娜！」Sophie聞言即大方轉身，展示白滑大玉背。（胡凱欣攝）

Sophie當晚要兼顧跳舞表演，她透露近日為此落足苦功練舞：「練到隻腳瘀晒，食消炎藥上陣，平時郁得唔夠多，呢個練舞強度太難，冇見過。」（盧振輝攝）

Sophie當晚要兼顧跳舞表演，她透露近日為此落足苦功練舞：「練到隻腳瘀晒，食消炎藥上陣，平時郁得唔夠多，呢個練舞強度太難，冇見過。」（盧振輝攝）

俞可程陷假單身疑雲 葉蒨文揭上屆女神逐個入房接受突擊盤問

近日俞可程被指疑「假單身」參加《女神配對計劃2》，Sophie表示台慶當日一早便回電視城綵排至凌晨，全神貫注練舞而未有留意新聞；GM亦附和：「我掛住睇佢跳舞，所以都冇睇。」回想第一季拍攝點滴，Sophie大爆節目組當年為確保女神單身，不但要在記者會上公開宣誓，事前更逐個被「捉入房」嚴刑逼供：「佢唔止問，佢仲會捉我哋入房，逐個人，恐嚇我哋，嗰時我入到房，佢哋好似有晒證據咁樣，恐嚇我哋，又問『我聽講你拍緊拖喎……』成班黑晒面、演晒戲，然後逐個叫我哋出去。分享返，原來佢對每一個都係咁樣做，我哋嗰屆係，今屆唔知有冇改變到策略。」GM亦指男參賽者同樣有被追問感情狀況，但就未知節目組有否暗中進行背景調查。

俞可程疑因被爆搭上TVB導演，因而臨時遭飛出台慶。（資料圖片）

回想第一季拍攝，Sophie大爆節目組當年為確保女神單身，不但要在記者會上公開宣誓，事前更逐個被「捉入房」嚴刑逼供：「佢唔止問，佢仲會捉我哋入房，逐個人，恐嚇我哋，嗰時我入到房，佢哋好似有晒證據咁樣，恐嚇我哋，又問『我聽講你拍緊拖喎……』」（胡凱欣攝）

首屆《女神》未設防造假合約 葉蒨文指節目試水溫未料反應熱烈

被問到即使公開宣誓亦難保有人說謊，Sophie笑指「呢啲豐儉由人」，GM亦認同「乜都有可能」。至於當年私下有否簽署防造假合約，Sophie坦言沒有，並解釋第一季屬於「試水溫」階段：「其實我哋嗰屆呢，我相信，都係試水溫，因為都係一個好新嘅真人show、戀愛show，公司都冇諗到咁複雜，或者甚至冇諗過會有咁多人關注，我相信嗰陣時嘅準備，可能係準備個節目嘅嘢，但係冇諗到咁複雜。」

至於當年私下有否簽署防造假合約，Sophie坦言沒有，並解釋第一季屬於「試水溫」階段：「其實我哋嗰屆呢，我相信，都係試水溫，因為都係一個好新嘅真人show、戀愛show，公司都冇諗到咁複雜，或者甚至冇諗過會有咁多人關注。」（胡凱欣攝）

GM拒未審先判俞可程 搞笑獻計謊報感情狀況需罰款分予單身女神

若參賽者隱瞞戀情參加配對節目，難免影響節目公信力。被問到有何良策杜絕類似情況，GM先表示：「我覺得首先，未定罪㗎嘛，呢個問題就好似假定咗佢哋唔係單身，我覺得首先真係要問清楚當事人，睇吓佢點答。」不過講到具體防範措施，兩人隨即一唱一和搞笑獻計，Sophie率先提議「簽生死狀」，GM則緊接高呼：「扣佢show錢！一經發現扣show錢！」Sophie聞言即雙眼發光、越講越興奮，更順勢為自己爭取福利：「嘩好正呀呢個！打個五折！我諗到，我諗到，唔止扣show錢，應該將扣嘅show錢分畀節目其他單身嘅人。記住《女神3》嘅時候就要簽呢啲合約，將啲罰款留畀我哋《女神1》嘅人，我哋會好好運用！」

若參賽者隱瞞戀情參加配對節目，難免影響節目公信力。被問到有何良策杜絕類似情況，GM先表示：「我覺得首先，未定罪㗎嘛，呢個問題就好似假定咗佢哋唔係單身，我覺得首先真係要問清楚當事人，睇吓佢點答。」（胡凱欣攝）