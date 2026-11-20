昨日（19日）TVB舉行《萬千星輝賀台慶》，節目連場精彩，當中的「東張女神盃」更是火花四濺。李旻芳竟揮低陳庭欣、甘詠寧等跑步健將贏得第一，而何沛珈則「包尾」，不過都有獎盃，賽後雙雙舉起獎盃接受傳媒訪問。兩位靚女一開口就相當惹笑，何沛珈更大爆賽前對手大派「山埃」。

「東張女神盃」。(胡凱欣 攝)

旻芳與何沛珈賽後雙雙舉起獎盃接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

獲「愛的力量」加持 李旻芳衝刺爆發

對於今次賽事，何沛珈笑言：「好多山埃tips呀！我哋今日第三次跑啦，頭嗰兩次第一都係Toby（陳庭欣），最尾都係Maggie（梁敏巧）。」 李旻芳隨即甜笑補充，指自己跑得快全靠場外有老公黃耀英「愛的力量」加持：「我衝刺嘅時候佢係話『Go go go』咁樣，我聽到佢嗌㗎，衝刺嗰時真係多咗少少力量。」

李旻芳獲「愛的力量」加持。(胡凱欣 攝)

放狗特訓唔怕腳粗 踢爆貓仔深藏不露

被問到有何備戰秘訣，李旻芳表平時靠「放狗」當作訓練：「我一放工就去放狗嘅時候，就會一路帶隻狗放狗一路跑，跑到我仲似隻狗多過隻狗！」李旻芳笑指自己平時行山多，自嘲跑到「腳粗」，但何沛珈就力撐短距離需要爆發力和肌肉力量，所以李旻芳笑言「腳粗都唔係壞事」。她們又提到女仔原來很容易騙人，直指「貓仔」黎寬怡極度深藏不露：「幾次練以為佢包尾，原來佢一直留力！」

李旻芳放狗操肌。(胡凱欣 攝)

何沛珈跑到面青腳軟 獲大讚極具毅力

李旻芳亦特別點名大讚何沛珈非常有毅力，原來何沛珈當日不舒服，死頂頂硬上！何沛珈說：「我去到後面，我又頭暈又腳軟。跟住本身其實feel到Maggie係後我好多嘅，跑跑下無啦啦Maggie就喺我隔籬過喎，之後就追唔到。」李旻芳心痛表示：「佢練跑嗰陣時，佢都真係差唔多暈咁滯啊。即係未正式喎，見到佢真係面青口唇白嘅跑完，所以佢呢幾日係真係頂硬上。」何沛珈指日前試跑完大家都十分擔心，紛紛給她糖、能量飲品和水補充體力。

何沛珈跑到面青腳軟。(胡凱欣 攝)

拒絕下屆再參賽 笑指改搞「男神幕後盃」

談到來年再跑時，二人都傻眼，之後表示：「下年搞男神盃啊！或者幕後盃啊！大家都好想睇幕後同事，啱啱嗰批幕後同事可以叫返出嚟啦，負責追住我哋影嗰啲Cam man呢，影佢哋啊。」