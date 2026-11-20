張曦雯（Kelly）昨晚（19日）盛裝打扮，以喱士連身裙現身《萬千星輝賀台慶2026》，雖然緋聞男友吳卓羲（Ron）未有到場，但訪問還是句句圍繞吳卓羲，令Kelly難以招駕，問到一身性感打扮有否被Ron過目，她雖然答：「使乜問呀？現代女性有自主權！」但還是難免全程甜笑，又指：「佢都冇得揀㗎啦，只可以話靚。」日前Kelly去睇BIGBANG演唱會，被問Ron有否同行，她大賣關子指有男有女，問到若與另一半出街，是否無需避忌，Kelly就說：「我不嬲同另一半出街，由細到大都冇避忌過嘅。」

當晚天氣轉涼，身穿薄紗喱士裙的Kelly直言非常寒冷，貼了幾個暖包禦寒。她透露這套戰衣前一晚才正式敲定，雖然原本有另一個選擇，但最終選擇這條由越南設計師設計的作品：「條裙擺落手係輕到好似一塊好輕嘅喱士布，但係着上去我覺得好睇。」

張曦雯（Kelly）昨晚（19日）盛裝打扮，以喱士連身裙現身《萬千星輝賀台慶2026》，與陳展鵬行紅地氈。（胡凱欣攝）

張曦雯（Kelly）昨晚（19日）盛裝打扮，以喱士連身裙現身《萬千星輝賀台慶2026》，與陳展鵬行紅地氈。（胡凱欣攝）

吳卓羲未睇過性感戰衣：佢都冇得揀㗎啦，只可以話靚

不過全場焦點依然落在吳卓羲身上，被追問戰衣有否事先給阿Ron過目，Kelly即甜笑說：「唔講佢啦！哈哈，今日Focus係我呀。」至於對方會否喜歡，她霸氣回應：「咁你鍾唔鍾意吖？你哋鍾意咪得囉，我自己鍾意咪得囉。」她更自言事前完全沒有傳照片給阿Ron，所以記者比阿Ron更先睹為快：「冇，佢睇電視咪睇到囉。同大家都一樣，你哋率先預覽咪得，你哋地位高過佢。（問：如果要投服裝獎，你覺得佢會唔會投你？）佢都冇得揀㗎啦，只可以話靚。」問到以後穿著性感服飾前，會否都先被Ron過目，她表示：「使乜問呀？現代女性有自主權，同埋我希望都冇乜失手，我嘅record都OK，我同我團隊都好有信心。」

不過全場焦點依然落在吳卓羲身上，被追問戰衣有否事先給阿Ron過目，Kelly即甜笑說：「唔講佢啦！哈哈，今日Focus係我呀。」至於對方會否喜歡，她霸氣回應：「咁你鍾唔鍾意吖？你哋鍾意咪得囉，我自己鍾意咪得囉。」（葉志明攝）

（胡凱欣攝）

公開承認獲吳卓羲追求後被追問 搞笑避答：共識係TVB生日快樂

由於Kelly前日（18日）才公開承認正獲吳卓羲追求，記者隨即追問她有否收到大批祝福，Kelly搞笑反擊：「收到你哋祝福囉！」她表示粉絲向來愛錫自己，父母亦由細祝福到大，隨即再次把話題拉回台慶：「我都話今日個主旨係我，佢又唔喺度，係咁講佢做乜啫？」被問到阿Ron有何反應，以及兩人有否就公開關係達成共識，她直言對方沒有特別反應，只說：「我哋嘅共識就係希望TVB生日快樂，59周年good show。」

被記者問到忘記舞步 張曦雯拒找吳卓羲教路

提到當晚有份參與由羅嘉良（撈家）揭幕的台慶跳舞表演，Kelly笑言身邊朋友都關心她練舞進度，更向記者說：「俾你哋問到我啲舞步都唔記得晒。」記者順勢提議叫舞林高手阿Ron教路，她即笑指：「好多年前啦，佢跳舞！其實我自己跳舞都好叻嘅，唔使問㗎。」至於大抽獎環節，向來零抽獎運的她坦言從未中獎，前日綵排時更不幸被抽中做「試抽」嘉賓，令她當場呆住心知不妙、打定輸數：「尋日綵排嘅時間佢哋揀咗我出嚟，我就覺得唔好，通常俾人揀出嚟試嗰個，都係正式都係冇㗎啦，我都呆咗，心諗，唉……即係聽日冇份。」

提到當晚有份參與由羅嘉良（撈家）揭幕的台慶跳舞表演，但拒請吳卓羲教跳舞。（盧振輝攝）

BIGBANG演唱會避談吳卓羲有否同行 自言與另一半出街從不避忌

日前Kelly去啟德主場館睇BIGBANG演唱會，她說是跟一班朋友、有男有女一起去，被問到同行友人當中「有冇姓吳㗎？」，她即發揮急才神回：「我淨係識G-Dragon，姓G嘅有。」至於阿Ron是否同樣喜歡BIGBANG，她則推說「要問吓佢喎」，至於若與另一半出街，是否已不再避忌，Kelly直言：「我不嬲同另一半出街，由細到大都冇避忌過嘅。」此外，劇集《璀璨之城》早前已播完，不再有宣傳活動，被問到與阿Ron見面時間會否大幅減少，抑或私下也經常見面，Kelly笑稱：「見你哋多啲囉，日日都見你哋」。面對記者起哄要求她帶同吳卓羲一起受訪，Kelly無奈又甜笑地拋下一句：「你哋自己約啦！總有一日佢都冇得揀要見你哋嘅。」