一年一度的《萬千星輝賀台慶》昨日（19日）圓滿落幕，全台逾二百位藝員盛裝打扮傾巢而出。台上的大堆頭歌舞與抽獎環節固然熱鬧，但其實「你看不到的」鏡頭背後，精彩程度絕對有過之而無不及。對於一眾TVB女藝人來說，開騷前的紅地氈從來都是年度「兵家必爭之地」，這短短幾十步的距離，是全晚最名正言順「搶FO」的黃金戰場。上至鎮台之寶，下至一眾平時苦無出鏡機會的三、四線女星，無不想盡辦法在這場大騷中爭取最大的曝光率。在這個競爭激烈的電視圈，這場沒有劇本的爭妍鬥麗，隨時比台上的台慶劇更勝一籌。畢竟能爭取到多一秒的閃光燈與版面，分分鐘就是博得監製青睞、攀上位成為女主角的契機，讓大家一看台上台下大家「睇漏」的部分。

陳瀅一個人影相，有4個人幫手。(胡凱欣 攝)

不過影相都係豐儉由人，一個人都可以。(胡凱欣 攝)

陳瀅即刻同老闆們握手先。(胡凱欣 攝)

「廣告寵兒」周嘉洛都好受歡迎，未知要合照的是否廣告商客戶。(胡凱欣 攝)

呢個位成為大家指定打卡點。(胡凱欣 攝)

胡子貝真係好gentleman。(胡凱欣 攝)

冇budget嘅都可以互相幫大家影相。(胡凱欣 攝)

鄧凱文有做足保護措施，不過隻手真係夠大？(胡凱欣 攝)

李旻芳好貼心咁幫貓仔整好條裙。(胡凱欣 攝)

林俊其同羅毓儀真係sweet。(胡凱欣 攝)

郭珮文都有兩個人幫手影相。(胡凱欣 攝)

「廣告寵兒」周嘉洛好受歡迎。(胡凱欣 攝)

真係每個藝人都會喺呢個位打卡㗎。(胡凱欣 攝)

郭柏妍呢下撥頭髮，好有女神感覺啊！(胡凱欣 攝)

圍埋一齊睇咩?(胡凱欣 攝)

呢位攝影師好醒，將兩支補光燈插喺背包。(胡凱欣 攝)

呢幾位小花咩事跳晒舞咁？(胡凱欣 攝)

經理人在旁指導郭珮文擺咩pose。(胡凱欣 攝)

等影大合照嗰陣，最上排等到悶玩手機自娛。(胡凱欣 攝)

車婉婉、尹景順密密斟。(鄧穎琪 攝)

阮浩棕與TVBuddy扮打拳，又一齊跳舞。(鄧穎琪 攝)

阮浩棕與TVBuddy扮打拳，又一齊跳舞。(鄧穎琪 攝)

TVBuddy氹得陳自瑤好開心。(鄧穎琪 攝)

TVBuddy等影大合照，有專人擔櫈俾佢翹腳坐低。。(鄧穎琪 攝)

影大合照前，高海寧急忙補妝。。(鄧穎琪 攝)

影大合照前，高海寧急忙補妝。。(鄧穎琪 攝)

等影大合照時，劉洋在台上打呵欠，唔通平時好早瞓？(鄧穎琪 攝)

前排：龔嘉欣、周嘉洛、劉穎鏇、傅嘉莉睇電話睇得好投入，唔知睇緊咩呢？(鄧穎琪 攝)

前排：龔嘉欣、周嘉洛、劉穎鏇、傅嘉莉睇電話睇得好投入，唔知睇緊咩呢？(鄧穎琪 攝)

何廣沛舉起雙手拇指讚張曦雯！(鄧穎琪 攝)

汪明荃與陳豪雞啄唔斷，之後馬國明都加入一齊傾偈。(鄧穎琪 攝)

汪明荃與陳豪雞啄唔斷。(鄧穎琪 攝)

林秀怡之後亦回頭與男友傾偈。(鄧穎琪 攝)

林秀怡與其他藝人聊天，導演男友在旁守候。(鄧穎琪 攝)

樊亦敏不停同人影相。。(鄧穎琪 攝)

焦浩軒幫樊亦敏等揸機合照。(鄧穎琪 攝)

大家等影大合照。（胡凱欣 攝)

阿姐同盛智文好好傾。(胡凱欣 攝)

阿姐同盛智文好好傾。(胡凱欣 攝)

冇份跳舞嘅佢哋只好在一廠外「聞歌起舞」。(胡凱欣 攝)

冇份跳舞嘅佢哋只好在一廠外「聞歌起舞」。(胡凱欣 攝)

袁偉豪同Patrick sir有咩好咁好傾。(胡凱欣 攝)

袁偉豪同Patrick sir有咩好咁好傾。(胡凱欣 攝)

高海寧個得個背脊都咁sexy。(盧振輝 攝)

劉穎鏇同鄺潔楹呢個長短腿友誼。(盧振輝 攝)

劉穎鏇同鄺潔楹呢個長短腿友誼。(盧振輝 攝)

一完騷大家第一時間做嘅嘢就係影合影。(盧振輝 攝)

一完騷大家第一時間做嘅嘢就係影合影。(盧振輝 攝)

麥美恩今年冇得攬得獎者，唯有攬住林秀怡先。(盧振輝 攝)

曹永廉同蕭正楠趕住去邊？(盧振輝 攝)