一年一度的《萬千星輝賀台慶》昨日（19日）圓滿落幕，全台逾二百位藝員盛裝打扮傾巢而出。除了紅地氈外，大家最留意的一定是台慶騷後全台藝員的大合照，因為從排位中可以得知，TVB正在力捧哪位小生花旦，哪位小花小生正在上位，所以這張大合照正正就反映出誰是當家花旦及小生。

大家最留意的一定是台慶騷後全台藝員的大合照。(胡凱欣 攝)

阿姐領軍 陳豪高海寧馬國明及張曦雯穩坐一哥一姐之位

今年的大合照中，繼續由阿姐站在正中心，站她兩邊的分別是陳豪、高海寧、馬國明及張曦雯，證明這四位正正就是「一哥一姐」。第一排的藝人分別有：陳自瑤、羅子溢、姚子羚、蕭正楠、林夏薇、譚俊彥、陳煒、陳展鵬、張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、袁偉豪、劉佩玥及朱敏瀚；陳瀅、何廣沛、陳曉華、張馳豪及戴祖儀等人則站在第二排正中央。

陳豪高海寧馬國明及張曦雯企正C位。(胡凱欣 攝)

鏡頭後爆笑一幕 TVBuddy攰到腳軟跪地

除了排位外，怎能少了TVBuddy？TVBuddy通常都是站在第一排最邊的位置。不過，TVBuddy也會累，由行紅地氈到完騷，都要經歷數小時。《香港01》捕捉到TVBuddy突然腿軟，一下子跪在地下的一刻，更要工作人員立即搬椅子來讓TVBuddy坐一下。

TVBuddy攰到腳軟跪地。(胡凱欣 攝)

TVBuddy都好攰。(胡凱欣 攝)

TVBuddy跪咗喺地。(胡凱欣 攝)

TVBuddy周圍搵嘢。(胡凱欣 攝)

原來係等工作人員拿椅子。(胡凱欣 攝)

TVBuddy有得坐啦終於。(胡凱欣 攝)