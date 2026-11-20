TVB邁向59周年台慶，《萬千星輝賀台慶2026》昨晚（19日）於將軍澳電視廣播城隆重舉行。全晚節目高潮迭起，其中最令觀眾血脈沸騰的，必定是由陳煒（煒哥）、傅嘉莉、姚子羚及陳敏之四大索女領軍的「炫舞女王」環節！30位TVB女藝員在台上施展渾身解數，中途更狂野變裝，令台下尖叫聲不絕！

「炫舞女王」陳煒壓軸登場氣場全開！（盧振輝 攝）

陳煒準備除外套。（盧振輝 攝）

52歲陳煒除皮褸大晒魔鬼身段，獲讚贏晒班後生女。（盧振輝 攝）

陳煒氣場全開 脫衣掀全晚高潮

雖然52歲的煒哥在隊中形同「大姐大」，但論身段與魅力絕對艷壓群芳！由相片可見，壓軸出場的煒哥氣場強大，她霸氣地拉開皮褸拉鏈並將其脫下，露出裏面極為貼身的棗紅色低胸馬甲舞衣配襯熱褲，大騷驕人的魔鬼身段與緊緻線條！

紮起長髮的煒哥戴上紅色長手套，舉手投足間充滿成熟嫵媚的女性魅力，這身狂野造型更被指是向已故百變天后梅艷芳的經典之作《烈焰紅唇》致敬。當煒哥帥氣脫衣的一刻，瞬間辣㷫全場，引來無數歡呼聲，更有網民激讚她「狀態大勇，贏晒後面班後生女」！

敏之大騷長腿 傅嘉莉跳椅子舞

除了煒哥，其餘三位領軍人物同樣睇頭十足！擁有「43吋長腿天后」美譽的陳敏之以超短褲上陣，表演時毫不錫身在台上「碌地沙」，招牌長腿極度搶fo；傅嘉莉則穿上黑絲襪大跳火辣椅子舞，舞步整齊劃一；而姚子羚的拐杖舞亦極具觀賞性，各具特色。

陳煒棗紅戰衣致敬梅艷芳，氣場十足！（盧振輝 攝）

跳辣舞。（盧振輝 攝）

陳煒（煒哥）、傅嘉莉、姚子羚及陳敏之四大索女領軍的「炫舞女王」環節。（盧振輝 攝）

30小花強勢列陣 煒哥感觸眼濕濕

「炫舞女王」陣容鼎盛，除了四位領軍人物，還率領了關嘉敏、黃嘉雯、古佩玲、葉蒨文等共26位女藝員同台熱舞。當完成這Part精彩表演後，眾女星即互相擁抱祝賀，表現激動的煒哥更被發現眼濕濕。她感謝排舞老師及幕後團隊的支持，直言這是大家共同努力的成果：「我哋用咗10日時間去排練，大家都好努力咁去練，希望跳好呢Part舞。」

另外，另一亮眼環節由「魔音女團」首次公開跳唱新歌《Tic Toc》，眾人穿上紅黑型格舞衣大跳勁舞，再配合手提燈的舞台視覺效果，型格十足！

陳煒（煒哥）、傅嘉莉、姚子羚及陳敏之四大索女領軍的「炫舞女王」環節。（盧振輝 攝）