有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，近日驚傳巨債纏身，旗下大圍瑞峰花園一籃子物業更淪為銀主盤推出市場。想當年，陳恩德事業如日方中時，曾與TVB視后李佳芯（Ali）傳出緋聞，盛傳他當年出動人造飄雪、豪擲逾30萬元圓女神導演夢，以及送上心型鑽飾三大冧招狂追對方。可惜最終換來Ali一紙絕情聲明「落閘」，如今陳恩德風光不再，令人唏噓！

御藥堂創辦人陳恩德享有「蟲草大王」之稱。（資料圖片/陳順禎攝）

陳恩德曾傳力追李佳芯。（網上圖片）

有指此相片是Ali李佳芯，前年聖誕節在陳恩德（Mark）豪宅中拍攝，刻意2個月後才貼出。（IG：@aliaime）

傳財困拖數 3千萬物業淪銀主盤

據近日市場消息指，陳恩德或相關人士持有的大圍瑞峰花園兩個住宅單位連3個車位，新近遭銀主沒收並推出市場放售，合共叫價高達3,255萬元。其中一個連天台特色戶叫價1,627.5萬元，另一低層A室則叫價1,522.5萬元。

其實陳恩德早年曾經破產，其後創辦「御藥堂」成功翻身，再成為仍志集團主席主攻「寵物藥妝」。不過，有傳他近年將名下多個物業抵押借錢，利疊利下欠債逾億元，加上抵押股權被強制出售而失去主席之位。消息更指他長期拖糧兼拖數，被大批員工及債主入稟追討數千萬元，隨時面臨再度破產的危機。

大圍瑞峰花園物業淪為銀主盤。（歐嘉樂攝）

陳恩德（Mark）傳欠債逾億。（資料圖片）

昔日狂追李佳芯 三大冧招盡出

對比今日的窘境，陳恩德當年的風光史更令人津津樂道，特別是他與李佳芯在2021年底爆出的一段緋聞。當時傳出陳恩德為了追求女神，出盡法寶，盛傳他曾使出三大冧招。傳聞指男方為搏女神歡心，曾特地安排製雪機，營造浪漫的人工飄雪場景與白色聖誕氣氛；當得知Ali籌備執導微電影時，他二話不說答應無條件贊助逾30萬元），全力支持女方的導演夢。爆料更指男方曾送上「心」型鑽石心口針及專屬蛋糕作為禮物，並安排在旗下豪宅內慶祝節日。2022年，陳恩德更曾為Ali出頭，因不滿TVB的安排導致Ali缺席宣傳活動，霸氣揚言抽起千萬廣告，直斥TVB侮辱。

曾有傳Ali李佳芯與陳恩德（Mark）秘戀一年。（IG：@aliaime）

曾傳李佳芯未與前度陳炳銓分手，便戀上陳恩德。（ig圖片）

Ali決絕落閘：不會有發展空間

不過，對於陳恩德的猛烈追求及各種緋聞，李佳芯當年就親自在IG發長文絕情「落閘」。她詳細交代兩人由2020年認識以來的會面過程，強調每次見面都只限於工作洽談，當中包括瘦身咖啡、寵物計劃及微電影等事宜。Ali在聲明中字字鏗鏘地澄清，雙方從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，堅決劃清界線，令陳恩德慘食「超級檸檬」。

曾有傳Ali李佳芯與陳恩德（Mark）秘戀一年，及後親自在IG發長文絕情「落閘」。（IG：@aliaime）

「蟲草大王」陳恩德於2022年5月舉行旗下集團的寵物NFT發佈會，原定獲邀出席的李佳芯卻沒有現身，最終由「翻版Ali」之稱的蔡潔頂上。（資料圖片）