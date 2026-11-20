「蟲草大王」陳恩德傳欠債逾億 曾靠三招力追李佳芯
有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，近日驚傳巨債纏身，旗下大圍瑞峰花園一籃子物業更淪為銀主盤推出市場。想當年，陳恩德事業如日方中時，曾與TVB視后李佳芯（Ali）傳出緋聞，盛傳他當年出動人造飄雪、豪擲逾30萬元圓女神導演夢，以及送上心型鑽飾三大冧招狂追對方。可惜最終換來Ali一紙絕情聲明「落閘」，如今陳恩德風光不再，令人唏噓！
傳財困拖數 3千萬物業淪銀主盤
據近日市場消息指，陳恩德或相關人士持有的大圍瑞峰花園兩個住宅單位連3個車位，新近遭銀主沒收並推出市場放售，合共叫價高達3,255萬元。其中一個連天台特色戶叫價1,627.5萬元，另一低層A室則叫價1,522.5萬元。
其實陳恩德早年曾經破產，其後創辦「御藥堂」成功翻身，再成為仍志集團主席主攻「寵物藥妝」。不過，有傳他近年將名下多個物業抵押借錢，利疊利下欠債逾億元，加上抵押股權被強制出售而失去主席之位。消息更指他長期拖糧兼拖數，被大批員工及債主入稟追討數千萬元，隨時面臨再度破產的危機。
昔日狂追李佳芯 三大冧招盡出
對比今日的窘境，陳恩德當年的風光史更令人津津樂道，特別是他與李佳芯在2021年底爆出的一段緋聞。當時傳出陳恩德為了追求女神，出盡法寶，盛傳他曾使出三大冧招。傳聞指男方為搏女神歡心，曾特地安排製雪機，營造浪漫的人工飄雪場景與白色聖誕氣氛；當得知Ali籌備執導微電影時，他二話不說答應無條件贊助逾30萬元），全力支持女方的導演夢。爆料更指男方曾送上「心」型鑽石心口針及專屬蛋糕作為禮物，並安排在旗下豪宅內慶祝節日。2022年，陳恩德更曾為Ali出頭，因不滿TVB的安排導致Ali缺席宣傳活動，霸氣揚言抽起千萬廣告，直斥TVB侮辱。
Ali決絕落閘：不會有發展空間
不過，對於陳恩德的猛烈追求及各種緋聞，李佳芯當年就親自在IG發長文絕情「落閘」。她詳細交代兩人由2020年認識以來的會面過程，強調每次見面都只限於工作洽談，當中包括瘦身咖啡、寵物計劃及微電影等事宜。Ali在聲明中字字鏗鏘地澄清，雙方從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，堅決劃清界線，令陳恩德慘食「超級檸檬」。