不論你是廣東歌迷、各類球迷抑或舞台劇癡，今個年尾都有排忙，皆因巨星演唱會、話題舞台劇、世界體育盛事接踵而來！打頭陣的有李寧2026香港公開羽毛球錦標賽，世界羽毛球好手齊集香港，實力港將謝影雪、李卓耀以主場之利迎戰！

看過精彩刺激的運動賽事，下個月聖誕、跨年檔期又有天王劉德華一連20場紅館演唱會，男團MIRROR亦同期舉行成軍8周年團Con，引爆全城搶票潮！另一邊廂，舞台劇界又有重頭戲上演，林海峰、彭秀慧首度聯手打造原創劇《內有惡戀》，兩大實力派在舞台上的火花備受期待。更不能錯過的，是天后容祖兒將於明年1月首度進軍啟德主場館，久違7年再開專場演唱會，單單內部訂票已經極度搶手，主辦單位更破紀錄於開賣前宣布加場！歌、劇、運動界精彩節目連連，一場都不能錯過，你買咗飛未？



闊別7年，容祖兒再於香港開演唱會。今次選擇進軍啟德體育園，未開騷已因反應熱烈宣布加場。

巨星開騷、體育盛事 一票難求！

心急網上求飛 隨時中伏變苦主

節目如此豐富，除了要先儲定銀彈課金，更考驗的是手速和運氣！皆因場場大騷一票難求，即使準時入官網也不保證能順利買飛，分分鐘只能飲恨「瘋狂F5」刷新頁面直至宣布售罄。正因搶飛甚艱難，不少人會選擇轉戰社交平台、群組或二手交易平台收飛，惟私下交易無任何保障，根本無法驗證對方售賣的門票孰真孰假。網上更不時有苦主發帖表示，賣家收取訂金後便失蹤，甚至偽造假門票，待入場時方發現被騙。被拒入場又被騙錢，雙重絕望！

今個聖誕節及跨年，劉德華一連舉行20場演唱會與樂迷歡度佳節。

安心買飛小貼士！

選對第三方交易平台 實名認證賣家保障多

若錯失官方售票的機會，與其冒著錢財雙失的風險網上收飛，不妨考慮有合適機制、有保障的正規第三方渠道。其實現時市面上已有不少具備履約保障的第三方門票交易平台，MoreTickets正是其中之一，平台票價多元化，多個熱門演出均有售賣。

買飛最怕到交易臨門一腳才坐地起價。MoreTickets作為公開透明的開放式撮合平台，將同場次、同票種或座位類別的門票價格清晰列出，方便買家比較。付款前亦會列明票款、服務費、配送費及其他適用費用，絕無隱藏收費。令人放心的是，所有賣家均須通過平台的商業背景審核或實名認證，並繳付保證金，透過雙重把關築起防線打擊騙徒。

身份交易雙重把關

假票退款兼額外補償

更安全的是，買家繳付的款項並非即時交予賣家，而是暫時由平台安全託管，待演出結束並確認買家順利入場後，才會按程序向賣家處理付款。這些條款既大大提升賣家身份的可信度，更能保障買家權益。

除了嚴格的身份審核與資金託管雙重把關，MoreTickets同時為合資格訂單提供「MoreTickets Guarantee 100%安心購票保障計劃」，涵蓋真票保障、出票交付監察、賣家違約補償、透明收費及活動取消或延期協調等條款。若經核實為假票，買家不但可獲全額退款外，更可額外獲得訂單票款300%的現金補償，為買家打造萬全保障。

簡單4步輕鬆落單！

MoreTickets 安全購票實測教學

李寧2026香港公開羽毛球錦標賽早前經已開鑼，門票正於MoreTickets熱賣中！以下為你實測購買步驟，原來只需數分鐘即可輕鬆挑選心水門票。即睇4步安全購票流程！

1. 開啟 MoreTickets 網站或應用程式，輸入歌手或活動名稱，然後揀選場次。

2. 揀好場次後，可以列表形式比較不同票種。

票價、服務費、配送費一次列明，絕無隱藏收費。買家亦可清晰看到售票商戶、出票預計日期等資料。

3. 完成付款后，會經過即將出票、質家交票和待平台核驗等步驟。而在整個過程中，訂單都受Moretickets Guarantee保障。

4. 本次羽毛球賽為實體票則按安排送遞，或自取入場。如有任何問題，買家可即時在應用程式或官方網站聯絡網上客服支援尋求協助。

01讀者尊享獨家優惠

買滿$1,000減$108

由即日起至2027年1月30日，於MoreTickets購票可享有HK01專屬優惠！只需進入指定連結並輸入HK01專屬優惠碼「HK01108」買活動門票，即享票價每滿港幣1,000元減港幣108元優惠。立即Mark實心儀演出，為購票做好準備！

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1. MoreTickets 是國際現場活動門票交易平台，為買家的訂單提供全程交易保障。平台門票價格由賣家自行設定，可能低於或高於原始價值。

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MoreTickets港澳熱門演出活動！

活動名稱 城市 場館 活動日期 類型 2026 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 香港 維多利亞公園網球場 2026年11月15日-11月22日 體育賽事 JOJI: SOLARIS巡迴演唱會 香港 亞洲國際博覽館 Arena 2026年11月20日 演唱會 《内有惡戀》 香港 西九文化區戲曲中心大劇院 2026年11月20日-11月24日 舞台劇 Rubber band 沐光公園音樂會 香港 AXA x WONDERLAND 2026年11月21日-11月22日 演唱會 梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會 香港 紅磡香港體育館（紅館） 2026年11月27日-11月29日 演唱會 Clockenflap 2026 香港 中環海濱活動空間 2026年11月27日-11月29日 音樂節 張天賦 E=MC² 演唱會2026 澳門 澳門銀河綜藝館 2026年11月28日-11月29日 演唱會 Khalid: It's Always Summer Somewhere Tour 香港 亞洲國際博覽館 Hall 10 2026年12月1日 演唱會 Stray Kids世界巡演〈RUN IT〉 香港 啟德主場館 2026年12月5日-12月6日 演唱會 盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 澳門 澳門威尼斯人金光綜藝館 2026年12月5日 演唱會 西城男孩25週年世界巡迴演唱會 香港 亞洲國際博覽館 Arena 2026年12月8日 演唱會 WTT 香港總决賽2026 香港 啟德體藝館 2026年12月9日-12月13日 體育賽事 BOYNEXTDOOR‘KNOCK ON Vol.2’巡演 香港 亞洲國際博覽館 Hall 8 & 10 2026年12月12日 演唱會 尹淨漢 X 洪知秀 JOURNEY INTO [DREAMING] 澳門 澳門銀河綜藝館 2026年12月12日-12月13日 演唱會

劉德華巡迴演唱會 香港 紅磡香港體育館（紅館） 2026年12月17日-2027年1月3日 演唱會 MIRROR "12 AS 1" 巡演 香港 亞洲國際博覽館 Arena 2026年12月18日-12月22日 演唱會 張敬軒 x 澳門中樂團 <Unplugged·演唱會\ 盛樂> 澳門 澳門倫敦人綜藝館 2026年12月24日-12月27日 音樂會 郭富城 ICONIC MOMENT 啟德跨年演唱會26/27 香港 啟德主場館 2026年12月30日-2027年1月3日 演唱會 AURA 容祖兒演唱會 香港 紅磡香港體育館（紅館） 2027年1月8日-1月18日 演唱會 2026-27 BABYMONSTER <CHOOM> 世界巡演 香港 亞洲國際博覽館 Arena 2027年1月16日-1月17日 演唱會 GARETH.T 湯令山 COLISEUM LIVE 2027 香港 紅磡香港體育館（紅館） 2027年2月5日-2月7日 演唱會

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（資料及相片由客戶提供）