已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁。近日小紅書流出林恬兒與JW（王灝兒）舊愛葉韋彤（Tarzan）的面貼面親吻照，有指該照片原存於林恬兒私人iCloud帳戶且早已刪除，懷疑涉及未經授權存取，林恬兒透過律師向前夫何正德發出律師信要求交代。對此，何正德今日（20日）發出嚴正聲明否認指控！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

有網民在小紅書發布一張照片，指是林恬兒與「新男朋友」的甜蜜約會照。（小紅書圖片）

有眼利的網民認出男方是JW王灝兒的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。（IG圖片）

何正德發嚴正聲明否認管有及流出照片 律師團隊數小時內已回覆

聲明全文如下：

鑑於近日有部分傳媒就一張林恬兒女士（下稱「林女士」）與一名男子的合照作出失實報道，並指稱本人須為該照片的流出或發布負責，本人現就此作出以下聲明。

本人鄭重否認曾以任何方式參與該照片的流出或發布。本人從未管有該照片，亦從未存取或嘗試存取林女士的個人iCloud帳戶或任何其他屬於她的私人帳戶。

本人收到林女士法律團隊的律師信後，已立即將事件交由本人的法律團隊處理。本人的法律團隊亦已於數小時內代表本人作出回覆，重申上述立場。有關事宜現正由本人的法律團隊處理，本人現階段不擬就有關指控作進一步評論。

鑑於近日出現大量揣測、傳言及失實報道，本人亦希望藉此機會澄清，本人一直有向林女士及我們的兩名子女提供經濟支持。

本人一直以子女的福祉及私隱為首要考慮。本人謹此懇請傳媒及公眾尊重我們的家庭私隱，避免揣測或公開相關事宜，以免子女受到不必要的關注及困擾。

感謝大家的理解。

何正德發聲明否認。（IG@emilylam.ho）

何正德表示一直有向林女士及兩名子女提供經濟支持。（IG@emilylam.ho）

今年元旦最後同框 8月驚傳12年豪門婚姻觸礁

林恬兒與何正德於2014年舉行世紀婚禮，婚後育有一子一女，多年來不時在社交平台高調放閃，對上一次公開同框已是今年元旦派對。惟今年8月兩人突然傳出婚變消息，結束12年婚姻；近日更因一張疑從已刪除相簿流出的私密合照而鬧出律師信風波，雙方正式透過法律團隊交鋒。

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）