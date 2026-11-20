現年22歲「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）與「籃球女神」譚旻萱（Mandy）愛得火熱。Mandy日前迎來26歲生日，在社交網大拋英文金句營造文青格調，卻意外惹來網民起底學歷兼狂嘲「好Kam」、「扮ABC」！不過，連串是非完全無損兩人的熱戀心情，Mandy繼續化身「跟得女友」四出陪男友比賽之餘，昨日（19日）黃澤林更帶同女友出席長輩飯局，與九巴後人雷禮權夫婦同框，成功打入名流圈！

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

帶Mandy見長輩打入名流圈

九巴創辦人雷瑞德孫兒、載通非執董雷禮權（William），在社交平台分享了一張與出身名門的太太利蘊珍（利孝和夫人細女）、黃澤林及Mandy的大合照。相中可見，黃澤林身穿淺藍色短袖T恤，笑容燦爛；而身旁的Mandy則以白色長袖上衣配襯鬆身牛仔褲，打扮休閒，臉帶甜美微笑。

William在貼文寫道：「Coleman came over for dinner」，明顯是飯聚後的留影。除了大合照，William亦在限時動態上載了黃澤林的單人照，對這位世侄仔十分痛錫。黃澤林今次攜同Mandy出席名門長輩聚會，形影不離，足證Mandy已獲男方長輩認可，地位穩如泰山。

黃澤林帶Mandy見長輩打入名流圈。（ig圖片）

與九巴創辦人雷瑞德孫兒、載通非執董雷禮權（William），及出身名門的太太利蘊珍（利孝和夫人細女）一齊合照。（ig圖片）

狂晒英文金句被嘲扮ABC 學歷遭大起底

感情生活順風順水，但Mandy近日的網上言論卻惹來熱議。正式踏入26歲的她，日前在IG分享多張慶生靚相，並配上西班牙文「Vamos」（加油）隔空為男友打氣。同時，她在每張照片上都配上一連串感性英文語錄，例如「leave me carrying only the love, the growth, and the quiet moments that made even the hard days beautiful」、「leave a little light behind」及「26 starts now」等，極力營造知性文青格調。

日前26歲生日。（ig@tmh_xd）

日前26歲生日。（ig@tmh_xd）

日前26歲生日狂晒英文。（ig@tmh_xd）

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「拋書包」舉動卻意外引發網民狙擊

身高177cm的譚旻萱，在中五的時候已經被經理人公司Cool Style Management看中請她入行，不過她準備考公開試而未有應承，到中學畢業後決定入行做全職幕前工作。有網民直指其「晒英文」的舉動做作，甚至瘋狂截圖嘲諷她「裝作ABC」、「行為好Kam」、「英文版大文豪」。更有網民將其學歷背景大起底，毫不留情地留言調侃：「英文水平：荔景天主教中學band 2中五」、「其實英文不好就不要張張寫英文」。雖然飽受冷嘲熱諷，但亦有粉絲力撐她寫得有心思，掀起兩極討論。

Mandy遭網民嘲「好Kam」。（ig擷圖）

Mandy遭網民嘲「好Kam」。（ig擷圖）

化身跟得女友 獲男友力撐：我需要佢時佢都喺度

對於外界種種是非，甚至早前惹來與前度陳康堤「無縫接軌」的舊聞揣測，黃澤林早已霸氣護航，澄清自己是單身後才與Mandy發展。為了感激Mandy全天候做「跟得女友」陪他四出征戰，黃澤林早前就公開發表愛的宣言：「你知出去比賽成日都自己一個，而 Mandy 都好 support 我，我需要佢嘅時候，佢都喺度。」有男友強勁的愛的力撐，難怪Mandy懶理網民群嘲，繼續風騷享受戀愛滋味！

Mandy早前化身「跟得女友」、隨男友黃澤林出戰台北挑戰賽時的點滴。（ig@tmh_xd）

疑似「男友視角」，不斷派心心！（ig@tmh_xd）

黃澤林被爆與MANDY無縫接軌。（小紅書截圖）

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