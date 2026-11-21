TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》播出以來是非不斷，先有「求愛勇者」關經翰（Oswald）被指有女友，近日「東張女神」俞可程（Kanis）又被爆疑暗撻已婚TVB導演兼當街攬錫，隨即惹來「扮單身」騙局質疑。擔任節目「金牌媒人」的林盛斌（Bob）昨日（19日）作客陳倩揚與容羨媛主持的YouTube直播節目《東岸西岸 LIVE》，正面回應節目參加者是否必須單身，並力撐Kanis並非欺騙觀眾！

林盛斌（Bob）作客《東岸西岸 LIVE》，親自為《女神配對計劃2》一連串「扮單身」風波解畫。（截圖）

Bob強調節目組開拍前必會再三確認所有男女參加者均屬單身，絕不容許有另一半的人士參與。（截圖）

強調開拍前必問清感情狀況 「唔可以呃觀眾」

直播中，陳倩揚與容容直問《女神配對計劃2》參加者是否一定要單身，Bob即斬釘截鐵表示，無論男女參加者，在面試及開拍前必定會再三確認對方沒有另一半。他直言：「一開會或者私底下、面對面都好，都有講過：『你真係要單身，你真係要冇男朋友或者冇另一半。』」

Bob透露《女神配對計劃2》目前僅餘最後一集「終極告白」尚未拍攝，大結局動向備受關注。（陳順禎 攝）

對於有追求者或「收兵」的情況，Bob指這類未正式拍拖的狀態不算違規，但若本身已是「in a relationship」（戀愛中）就絕對禁止：「真係要in a relationship嘅，係真係唔可以嘅。我話第一你唔可以呃觀眾，第二你都唔會呃自己啦，因為如果你呃自己嘅話，俾人踢爆你，話『喂，扮嘢啦，我當時就係同你拍緊拖㗎啦』，到時你好肉酸，衰嗰個就唔係我哋，衰嗰個係你自己，要負返嗰個誠信，即係冇就係冇，有就係有，真係唔好講大話。」

幾位女神穿上泳裝到水上樂園拍攝。

回應俞可程當街親熱傳聞 推測只係「著高踭鞋扶一扶」

提到昨日爆出俞可程疑與TVB男導演在街頭挽手纏綿的新聞，Bob坦言朝早一起身打開電話已看到報道。雖然他強調個人立場不代表節目組，亦尚未向Kanis本人求證，但他選擇相信對方當時是單身，並為該親密舉動解畫：「我相信唔會呃我哋，亦都唔會呃觀眾。真係可能係做嘢或者出出入入嘅時候扶住，著高踭鞋呀又點樣，扶一扶就係呢個動作。即係我有時出去做嘢見到啲女仔，著住嗰啲高踭鞋，可能扶一扶、擋一擋，gentleman gesture咁嘅啫，冇去到話喺架車度咁好親密，我又見唔到啦。」

談及「東張女神」俞可程（Kanis）被爆疑暗撻TVB導演，Bob直言相信對方並無欺騙觀眾。(IG@kanissyu)

貼心等埋俞可程。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

好親密。（受訪者提供）

Bob進一步分析，節目拍攝期間難以禁止其他異性在現實生活中追求「女神」，只要未正式拍拖便不算欺騙：「喺呢個過程，會唔會拍緊嘅過程有另外一啲男仔追求呢？呢個就唔能夠防止㗎嘛。只不過可能拍緊呢個過程，又咁啱同個男仔去街，跟住又見到咁嘅情況。我唔覺得去到佢有欺騙網民同埋呃人嘅情況囉。如果真係有（另一半）嘅話，佢哋真係唔可以再拍落去啦，老實講。」