視后佘詩曼（阿佘）向來是圈中出名的孝順女，對媽媽照顧無微不至。日前適逢佘媽76歲大壽，阿佘特意為媽媽大搞壽宴慶祝，更親自為母親挑選戰衣打扮一番，並在社交平台曬出母女合照，大講三次「I love you」肉麻示愛！

佘詩曼同媽媽感情深厚。（IG@charmaine_sheh）

無微不至。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼親購橙色新衫賀76歲大壽 攬實媽媽甜笑連喊三次I love you

阿佘寫道：「又到呢位靚女牛一喇～專登買咗件靚衫俾佢，睇吓佢今日幾sharp醒！見到你今日咁開心，我嘅開心指數到爆哂錶！都係嗰句啦：I love you🧡 I love you🧡 I love you🧡 （重要嘅事要講三次😛）#happybirthdaymom」相中所見，壽宴在酒樓舉行，現場準備了兩個造型精緻的生日蛋糕，其中一個是極具中式氣派的雙層紅金祝壽蛋糕，上面不但立體雕有金色錦鯉、扇子及「壽」字，頂部更插有「Happy Birthday 佘媽媽」、「76」數字及壽桃裝飾；另一個則是鋪滿新鮮士多啤梨的巨型忌廉蛋糕，朱古力牌上寫有「Happy Birthday Lily」。

為媽媽大搞76歲壽宴！（IG@charmaine_sheh）

生日快樂！（IG@charmaine_sheh）

在兩母女的合照中，一頭銀髮、戴着圓框眼鏡及大耳環的佘媽，穿上阿佘親自買給她的橙色中式刺繡新衣，面色紅潤、笑容燦爛，精神相當飽滿；而阿佘則從後緊緊攬實媽媽，笑到見牙唔見眼，畫面溫馨滿瀉！

好溫馨。（IG@charmaine_sheh）

佘媽曾歷大病幸已康復 佘詩曼減產伴母抗病重拾健康

事實上，佘媽近年不幸患上惡疾，需要長時間治療，侍母至孝的阿佘不但陪伴母親出入診所覆診，更四出尋找中醫良方。2024年阿佘被發現由西貢搬往中半山豪宅居住，有指在玄學高人的指點下，為助母親康復，她豪花近200萬元租下老牌豪宅「裕景花園」一單位，與母親同住陪伴抗病。如今76歲的佘媽精神奕奕，不少圈中好友及網民亦紛紛留言送上祝福，祝願她身體健康、福如東海！

侍母至孝。（IG@charmaine_sheh）