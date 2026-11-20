現年46歲的方力申，於2023年，認識了太太葉萱（Maple Yip），並於2025年2月14日，宣佈已與葉萱結婚。2025年尾，二人的女兒方愛嘉（Isla）出生。今日（20/11），方力申正值明天出戰35公里港澳慈善游前，在社交媒體公布太太於兩個月前證實懷有第二胎，而影片中更將揭曉BB性別的重任，交由女兒Isla以套娃形式公布。結果係男仔，一女一子正正一個「好」字，而Isla亦正式榮升做家姐。



方力申與太太Maple及女兒Isla一齊拍片，更將揭曉BB性別的重任交予女兒負責。（影片截圖）

經過多重「拆蛋」，終於知道係弟弟，Isla做家姐喇。（影片截圖）

方力申在社交平台分享再做爸爸心情，事緣早前爸爸因病入院，所以明天35公里港澳慈善游，爸爸未能在終點等他上水。但方力申亦把握機會，日前一家人在醫院，借套娃方式來揭曉BB性別，而這個重任更由女兒Isla負責。方力申︰「嗰一刻，對我哋一家嚟講特別珍貴，亦對我聽日嘅35公里港澳慈善游加多重義意，為下一代而游。」

「仔細老婆嫩，聽日我會量力而為」

方力申表示懷孕期間，有好多未知之數，除考慮到Maple本身的身體情況外，亦考慮自己已超過40歲，所以今次安排的檢查非常全面。「回到Isla 出生的醫院，見到熟悉的醫護人員，令我地都好安心。」

方力申於2025年2月14日情人節，宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。（網上圖片）

而為揭曉BB性別的過程更難忘，方力申就將重任交了女兒Isla負責。「講返今次用套娃去揭曉，我要多謝醫生幫忙，我哋一家先有今次咁緊張刺激嘅體驗，美滿嘅回憶。」

最後，方力申對於明天的挑戰，都坦言會盡力而為，不會勉強。「仔細老婆嫩，仲有爸爸媽媽要照顧，放心，聽日我會量力而為，好好咁完成挑戰，再去唱歌仔，希望大家睇直播，同埋捐返少少支持基層及有特殊學習需要嘅小朋友及青少年喇，多謝晒。」

兩個月前，方力申帶埋女兒lsla去陪媽媽做產檢。（影片截圖）