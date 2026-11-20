江若琳（Elanne）日前獲邀一連三日為商台皇牌節目《Bad Girl大過佬》擔任代班主持，頂替正在放假的阿正（黃正宜），與森美及呂珮琳（Elsie）組成全新鐵三角開咪！江若琳事後在社交網大曬與森美及Elsie的開心合照，分享這次難忘的電台直播初體驗。



江若琳日前臨危受命頂替黃正宜做《Bad Girl大過佬》代班主持。（IG@elannek930）

江若琳日前臨危受命頂替黃正宜做《Bad Girl大過佬》代班主持。（IG@elannek930）

江若琳臨危受命做DJ 獲森美Elsie照料極速上手

江若琳回想當初突然接獲Elsie的邀請時，直呼簡直難以置信，當下更嚇到即刻反問：「吓？我？3日直播？未試過，得唔得㗎？」坦言從未挑戰過電台直播主持的她，當時確實感到「壓力山大呀！」

江若琳直言未試過做DJ壓力山大。（IG@elannek930）

江若琳直言三日感受「由好驚到超開心，笑到癲咗。」（IG@elannek930）

幸好在兩位經驗豐富的拍檔森美及Elsie悉心照顧與帶領下，江若琳很快便放下戒心並順利完成連續三日的開咪任務！她興奮發文大談這三天的心路歷程：「由第一日好驚到第三日超開心！笑到癲咗，呢3日體驗了一波DJ生活～～」親身經歷過直播室的「高強度」運作後，她更對一眾專業DJ佩服得五體投地，由衷大讚拍檔：「我真心好佩服你地，每日要諗咁多新奇好玩事喺節目同大家分享，每日要充滿100%能量帶咁多歡樂俾大家！你地好勁好好玩！謝謝邀請〜」而放假中的正牌主持阿正及Elsie亦隨即現身留言區熱情答謝她義氣相挺。

江若琳感激拍檔森美及Elsie的照顧。（IG@elannek930）

江若琳感激拍檔森美及Elsie的照顧，令她順利完成任務。（IG@elannek930）

愛心飯盒驚覺「好生面口」 揭外傭用屋企廁紙盒裝飯菜

除了分享電台直播室的幕後趣事，江若琳亦在社交網大爆一件令人啼笑皆非的居家生活奇遇！她上載了一張由家中工人姐姐為她愛心準備的便當照片，豈料定睛一看，卻發現盛載飯菜的容器看起來相當古怪、「唔多對路」，令她忍不住驚爆真相：「姐姐為我預備的便當！個盒好生面口。哦～佢用左屋企個廁紙盒。」這張「超重口味廁紙盒便當」照片曝光後瞬間引爆全網笑彈，大批網民紛紛湧入留言區瘋狂洗版，笑指工人姐姐實行「廢物利用」，簡直相當有創意！