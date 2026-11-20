時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2015年11月21日，第52屆台灣電影金馬獎頒獎典禮於台北國父紀念館舉行。香港女星林嘉欣憑藉電影《百日告別》勇奪「最佳女主角」殊榮。這次封后不單是對其演技的最高肯定，更令她正式成為金馬獎創辦半世紀以來，第一位成功包辦「最佳新演員」、「最佳女配角」及「最佳女主角」三項演技大獎的「大滿貫」得主，在華語影壇歷史上寫下前無古人的一頁。

林嘉欣憑藉電影《百日告別》勇奪金馬獎「最佳女主角」殊榮。（劇照）

死亡之組中突圍而出

當屆金馬獎的「最佳女主角」入圍名單被外界公認為競爭極為激烈的「死亡之組」。林嘉欣面對的對手全為實力派影后級人馬，包括憑《刺客聶隱娘》入圍的舒淇、憑《華麗上班族》入圍的張艾嘉、憑《山河故人》入圍的趙濤，以及憑《我的少女時代》爆紅的宋芸樺。在頒獎前夕，外界不少預測將焦點放在侯孝賢執導的《刺客聶隱娘》及賈樟柯的《山河故人》上，林嘉欣相對被視為賽前「黑馬」。最終，她憑藉在《百日告別》中內斂且極具爆發力的演出，獲得評審團青睞，成功擊敗眾多強敵封后。

林嘉欣在《百日告別》中內斂且極具爆發力的演出，獲得評審團青睞。（劇照）

歷經十三年完成「大滿貫」拼圖

林嘉欣的金馬獎大滿貫之路始於2002年。當年她參演由許鞍華執導、張學友與梅艷芳主演的電影《男人四十》。她憑藉片中叛逆女學生「胡彩藍」一角，在第39屆金馬獎上鋒芒畢露，以新人之姿史無前例地同屆連奪「最佳新演員」及「最佳女配角」兩項大獎。事隔13年後，她終於憑《百日告別》奪下最後一塊拼圖——「最佳女主角」，成為金馬獎史上首位大滿貫影后，這項紀錄不僅彰顯了她多年的演技蛻變，亦證明了其實力在華語影壇的持久地位。

林嘉欣憑《男人四十》在第39屆金馬獎連奪「最佳新演員」及「最佳女配角」兩項大獎。（劇照）

復出之作與真實的喪父之痛

《百日告別》是林嘉欣因結婚生子淡出影壇五年後的復出之作。電影由林書宇執導，改編自導演喪妻的真實經歷。林嘉欣在片中飾演在嚴重車禍中失去未婚夫的女主角「心敏」，經歷了一場漫長且悲痛的療癒之旅。令人惋惜的是，在電影開拍前，林嘉欣在現實中同樣遭遇了父親突然離世的重大打擊。她將現實生活中的極度悲痛與角色的喪夫之痛融為一體，以極度克制卻細膩的情感詮釋了生者面對死亡的哀慟與釋懷，這份真實的情感厚度成為了她打動金馬評審的關鍵。

《百日告別》是林嘉欣因結婚生子淡出影壇五年後的復出之作。（劇照）

愕然登台的感人致辭

當晚頒獎嘉賓李康生與陳湘琪宣佈林嘉欣得獎時，她本人在台下表現得極度愕然與難以置信。由於當屆對手實力太強，她事前完全沒有準備得獎感言。登台接過獎座後，她坦言自己有點暈眩，在激動之中除了感謝評審的肯定、導演林書宇的信任外，更因太緊張而笑言差點忘記感謝自己的丈夫與兩個女兒。

林嘉欣得獎致辭。（節目截圖）

在致辭的最後，她特別收起笑容，眼泛淚光地仰望天空，感性地將這個意義非凡的獎座獻給已故的父親：「最後我要謝謝我在天堂的父親......雖然他不在了，但覺得他一直都在我的身邊。」這番將真實經歷與電影角色互相呼應的真摯感言，令台下不少電影人動容，也為當晚的金馬獎留下最溫馨難忘的歷史時刻。