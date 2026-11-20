現年39歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby），去年底宣告與相戀8年的「十億富商」男友楊振源（Benny）因三觀不合分手，正式告別「準闊太」生活。回復單身不足一年，今日（20日）有傳Toby終於有新歡，暗撻從事燈飾生意的老闆Gary！據知Gary的父親日前離世，今日更有報道指Toby被直擊以「女主人」姿態現身安息禮，其送上的致哀花牌更擺放於極當眼位置，全程貼心陪伴男方！

Toby係2010年港姐冠軍。（ig@toby_yanyan）

Toby被指一身素服現身Gary父親安息禮。（ig@toby_yanyan）

Toby被指一身素服現身Gary父親安息禮，儼如女主角在門外送親友。（ig@toby_yanyan）

全黑現身安息禮 花牌寫「晚輩」惹揣測

據報道指，Gary的父親今早在尖沙咀聖安烈堂舉行安息禮。昨晚才剛出席完TVB台慶兼與同事食消夜的Toby，今早被發現一身全黑素服打扮抵達教堂。有指她以個人名義送上致哀花牌，上面的輓聯寫道：「世伯 主懷安息 晚輩 Toby Chan 敬輓」。Toby特意以「晚輩」兩個字自居，盡顯心思與尊重。安息禮完成後，Toby更被指陪着緋聞男友Gary在禮堂門口向離開的親友送客，全程貼心陪伴給予支持，儼如半個「女主人」。

親回感情狀況：現階段係好朋友

對於被拍到貼心出席安息禮，以及外界盛傳她已「封盤」半年的緋聞，Toby回覆傳媒時未有把話說死，鬆口回應兩人目前的關係：「現階段我哋係好朋友，亦都會時常見面打波食飯，佢嘅爸爸最近離開咗，我希望佢同佢嘅屋企人都節哀順變。」當被問到與Gary有沒有機會進一步發展成情侶時，Toby就大放煙幕說：「唔好諗咁多住啦，一切順其自然。」

陳庭欣熱愛打匹克。（ig@toby_yanyan）

Toby同Gary相識近兩年。（ig圖片）

親解男方未離婚傳聞：唔會特別deep

有傳Toby與Gary是今年4月因熱愛打匹克球（Pickleball）而火速撻着，但知情人士指Gary在4、5個月前才與前妻完成離婚手續，惹來男方未離婚已發展的揣測。對此，Toby親自解畫：「我哋認識咗差不多兩年，傾偈時都會傾吓嘅，不過都唔會特別deep。」

雖然新歡Gary身家不及前度Benny雄厚，但他中產出身，是KOFFA LIGHTING創辦人，曾負責不少名店燈光設計，活躍於上流圈子。Gary情史亦相當豐富，年初更曾以公司名義贊助前女團Super Girls成員趙慧珊（Aka）舉辦個人畫展力追對方，可惜最終未有下文；如今轉移目標與Toby因波結緣，感情發展備受矚目。

有指Gary今年初曾力追前女團Super Girls成員Aka趙慧珊，更以公司名義贊助對方舉辦畫展，可惜慘食檸檬。（ig@aka_chio）