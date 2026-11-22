現年36歲的「巨聲幫」出身歌手谷婭溦（Vivian）向來深受無綫（TVB）高層器重，即使約滿離巢後，與前東家高層關係依然非常密切。日前有網民於小紅書分享在湖南衡陽偶遇明星飯局的照片，同場竟見無綫總經理曾志偉及鄧兆尊現身，陣容相當驚喜！

谷婭溦剛宣布約滿離巢TVB。（IG@viviankoomei）

再度發文澄清並非離開樂壇。（IG@viviankoomei）

離巢後照獲關照 衡陽私下飯局曝光

從網民上載的相片可見，谷婭溦以一身全黑休閒衛衣配襯名牌冷帽現身包廂飯局，席間她一邊食嘢一邊與身旁友人傾偈，心情大好。雖然已離開TVB，但身為衡陽人的她今次回鄉，依然獲無綫總經理曾志偉親身捧場，足見她在「獎門人」心目中的地位依然穩固，兩人私交甚篤。

有網民喺小紅書分享明星飯局嘅相片，意外曝光谷婭溦、曾志偉同鄧兆尊同枱食飯。（小紅書圖片）

曾志偉豪邁「啃骨」 鄧兆尊罕見現身飯局

同場焦點當然落在曾志偉及鄧兆尊身上。身穿粉藍色長袖衛衣的曾志偉在飯局上毫無架子，更被影到雙手直接拎起大塊肉骨頭豪邁大啖咬落去，食得津津有味，表現極度貼地。至於近年專注網上節目、鮮有在內地露面的鄧兆尊亦驚喜現身同枱食飯，身穿黑白運動外套的他專心望向前方，神情相當專注。三人同場聚餐，令不少網民大感意外。

曾志偉身穿粉藍色衛衣現身包廂，席間接雙手拎起大舊肉骨頭豪邁「啃骨」。（小紅書圖片）

鮮有喺內地露面嘅鄧兆尊亦驚喜現身同場飯局，身穿黑白運動外套嘅佢神情專注。（小紅書圖片）

谷婭溦戴上名牌冷帽、身穿全黑衛衣現身飯局，一邊食嘢一邊與友人熱聊，心情相當不錯。（小紅書圖片）

曾爆做婦科手術獲曾志偉搭路 感激指：真係好似爸爸一樣

谷婭溦與曾志偉一直關係匪淺，她過去受訪時曾公開感激曾志偉的照顧，更自爆前年曾在內地做婦科手術，全靠對方出手相助：「曾生係每一次我有需要、我搵佢嘅時候，佢永遠都OK，包括我喺內地嘅時候，佢話『你有咩要幫助、或者想我幫你嘅時候，都可以同我講』包括我上年喺內地要做手術，佢幫我安排晒所有嘢，所以好多謝你。」

谷婭溦嘅音樂學院開幕，獲曾志偉撐場。（影片截圖）

一提到對方嘅恩情更忍唔住眼濕濕。（截圖）

谷婭溦其後接受娛樂台訪問時，更感性形容曾志偉如同父親：「當你最唔舒服、身體狀況最差時，有位前輩係咁話幫你安排晒所有嘢，而嗰時我同佢唔太熟。佢畀好多支持我，我覺得真係好似爸爸一樣。」她又透露當時因身體不適向曾志偉解釋需推掉內地工作，隨即獲對方幫手聯絡港大醫生安排手術：「係婦科嘢，曾生之後幫我搵到港大醫生，真係好感恩。」一提到「爸爸」的恩情，谷婭溦更不禁眼濕濕，難怪即使離巢後，兩人依然保持緊密聯繫。

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