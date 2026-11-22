TVB花旦陳自瑤（Yoyo）近日在熱播台慶劇《玫瑰戰爭》中飾演影后「關子盈」，雖然忙於劇集宣傳，但仍積極參與「助農行動」，早前她就親自遠赴江西山區果園，幫果農搬貨、在街頭擺檔賣橙，更在直播間落力帶貨賣橙，並隨單附送親筆簽名照催谷銷量。不過有網民就指收到的簽名照字跡差異甚大，質疑是「代簽」或「印刷品」。對此，陳自瑤日前就在社交平台拍片公開簽名實況，力證清白！

陳自瑤為《玫瑰戰爭》落力宣傳。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤出席TVB台慶。（資料圖片）

落力Sell橙！（影片截圖）

陳自瑤早前親自遠赴江西山區果園，聞果農辛酸感觸落淚。（影片截圖）

陳自瑤主動提出幫對方賣橙。（影片截圖）

擺檔賣橙。（影片截圖）

直播帶貨賣橙。（影片截圖）

有網民就指收到的簽名照字跡差異甚大，質疑是「代簽」或「印刷品」。（小紅書圖片）

陳自瑤台慶前夕捱夜簽名到凌晨 連簽數百張力證絕無「代簽」

陳自瑤上載短片，並寫道：「台慶前一天還簽到好晚」。片中所見，陳自瑤坐在木枱前，面前擺滿一疊疊寫真照，見她正拿著金色及黑色筆逐張埋頭苦簽。對於有工作人員講笑問道：「你請咗幾多個代簽呀」，陳自瑤哭笑不得地回應：「唔想答你呀」，更無奈拍枱急澄清：「喂呀，你唔好咁講啦！不如掉轉角色呀，你簽呀，你可唔可以（簽到）一模一樣呀完全？」她苦笑感嘆無可能簽到一模一樣：「梗係唔得啦，就算我自己都做唔到呀，我講真。」她更即場翻出桌上大堆已簽好的照片，可見每張簽名都有出入，難以做到完全一樣，但就重申每張均為親手所簽，絕非印刷複製。

工作人員講笑問道：「你請咗幾多個代簽呀」。（影片截圖）

陳自瑤哭笑不得地回應：「唔想答你呀」！（影片截圖）

工作人員講笑話係盜版。（影片截圖）

陳自瑤好無奈。（影片截圖）

拍枱！（影片截圖）

嬲嬲。（影片截圖）

自己模仿自己簽名。（影片截圖）

坦言無辦法簽到一模一樣。（影片截圖）

附送簽名照。（小紅書圖片）

網民質疑黑色筆簽名照是「印簽」。（小紅書圖片）

陳自瑤簽到手抽筋仍微笑回應 無奈嘆：我真係唔知點講

為了趕在出貨前完成所有簽名照，陳自瑤在TVB台慶前夕依然捱夜簽名至凌晨1點半，由於短時間內連續簽名數百張，她甚至簽到一度手抽筋：「還好啦，所以簽下要唞下，隻手會好攰囉，手一攰就抽筋，佢就控制唔到。」對於有網民質疑黑色筆簽名照是「印簽」，陳自瑤大感無奈：「似印咩？不過可能有啲似，呢個紙質再加呢支筆，真係好似印喎，我真係唔知點講，你自己睇下。」而在台慶結束後，陳自瑤就趁等車的時間繼續簽名，相當落力！短片曝光後，不少網民紛紛留言力撐陳自瑤敬業又真誠：「助農是初心，簽名照是意外福利。希望這個世界的善意多一點吧」、「其實一模一樣才不正常」。

簽下要休息下。（影片截圖）

好難找到一模一樣。（影片截圖）

但事實上張張都是親筆簽名。（影片截圖）

無奈。（影片截圖）

台慶結束後，陳自瑤就趁等車的時間繼續簽名。（影片截圖）

真係似印簽？（小紅書圖片）