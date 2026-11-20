已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁。近日小紅書流出林恬兒與JW（王灝兒）舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）的面貼面合照，有指該照片原存於林恬兒私人iCloud帳戶且早已刪除，懷疑涉及未經授權存取，林恬兒遂透過律師向前夫何正德發出律師信要求交代。對此，何正德今日（20日）發出嚴正聲明否認指控，而林恬兒其後亦發出聲明，宣布已正式報警處理。

林恬兒與何正德曾經恩愛。（IG@emilylam.ho）

今年8月有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

今年9月何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光。

何正德發聲明否認管有及流出照片：從未存取林女士的個人iCloud帳戶

何正德在聲明中鄭重否認曾參與照片流出或發布，並強調「從未管有該照片，亦從未存取或嘗試存取林女士的個人iCloud帳戶或任何其他屬於她的私人帳戶」，又透露其法律團隊已於收到律師信後數小時內作出回覆。此外，針對外界的揣測與失實報道，何正德亦特別澄清「一直有向林女士及我們的兩名子女提供經濟支持」，並懇請傳媒及公眾尊重家庭私隱。

林恬兒10月慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

有網民在小紅書發布一張照片，指是林恬兒與「新男朋友」的甜蜜約會照。（小紅書圖片）

今年6月林恬兒出席何猷君與奚夢瑤在法國舉行的婚禮。（IG@emilylam.ho）

葉韋彤亦有出席婚禮。（IG截圖）

據知Tarzan是林恬兒細佬林孝能的好友。（IG@emilylam.ho）

林恬兒發聲明首揭合照攝於10月慶生 斥私隱受嚴重侵犯已正式報警

在何正德發聲明否認後，林恬兒亦發出聲明回應，她在聲明中首次交代該張私人照片是於今年10月慶祝生日時所拍攝，對於照片在未經授權下被公開感到「深切震驚與困擾」，並表示已正式交由警方調查。

聲明全文如下：

過去幾天，對於我於2026年10月慶祝生日時拍攝的一張私人照片在未經授權的情況下被公開，我感到深切震驚與困擾。此次事件構成了對我個人隱私及雲端數據安全的嚴重侵犯。

個人生活以這種方式被曝光，不僅令人心痛，更令我感到不安與威脅。在此艱難時刻，我最關心的是我子女的福祉與安全。

我衷心感謝朋友們及公眾對我的支持、理解，以及在我最需要的時候與我同行。

然而，由於此事涉及嚴重且可能構成刑事罪行的行為，我已正式將此事交由警方調查。我完全信任執法部門能查明我的個人及雲端數據是如何被非法取閱，以及誰應為散布行為負責。鑑於此事已進入法律程序，我目前將不會再作進一步評論。

我懇請傳媒及公眾尊重我一家人的私隱，並在這段艱難時期給予我們所需的空間。

林恬兒發聲明首揭合照攝於10月慶生，斥私隱受嚴重侵犯已正式報警。（IG@emilylam.ho）