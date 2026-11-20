俞可程近日捲入「偷搭人夫男導演」風波，有指事件惹怒無綫高層，導致她連昨晚（19日）的台慶表演亦被踢出局，最終更缺席台慶盛事。與此同時，外界盛傳她有份參與的戀愛真人騷《女神配對計劃2》亦受牽連，製作組急需重新剪輯並刪減有關她的內容。身為節目「金牌媒人」的林盛斌（Bob），今晚（20/11）現身慈善活動並接受《香港01》訪問，首度開腔回應事件。

俞可程近日捲入「偷搭人夫男導演」風波。（受訪者提供）

外界盛傳她有份參與的戀愛真人騷《女神配對計劃2》亦受牽連。（IG@kanissyu）

林盛斌今晚為慈善活動擔任司儀。（盧振輝攝）

林盛斌力撐俞可程為人誠實 否認已與導演同居

俞可程在節目中一直標榜單身，醜聞曝光後遭不少網民抨擊「人格破產」及說謊。對此，林盛斌在受訪時坦言自己選擇相信對方，並透露節目組在開拍前已向所有參與的「女神」表明利害關係：「我自己個人選擇係相信佢，因為由參加上一輯同埋今輯都係，我哋製作組同我自己都會同嗰啲女神面對面去講清講楚，參加呢個節目其實要承受好多嘢。如果你原來唔係單身，但係你扮係單身，跟住之後日後俾人哋篤爆又或者俾人哋講咗出嚟嘅話，其實最後嗰個都係會自己瀨嘢嘅，即係自己承受返嘅。」他認為大家都是成年人，清楚知道哪些事情不能說謊。

林盛斌今晚為慈善活動擔任司儀。（盧振輝攝）

闢謠《女神配對2》刪戲傳聞 大結局維持原班人馬

外界最關注《女神配對2》會否因負面新聞而大幅刪剪俞可程的鏡頭，甚至將她「叮走」，林盛斌在訪問中大派定心丸，明確否認製作組會作出任何刪改，並透露大結局至今仍未拍攝，屆時將會維持原班人馬：「之前拍咗落嚟準備要出街嗰啲呢，即係全部都會準備會出街，唔會有啲咩特別修改話要刪走咩鏡頭，唔會。因為我哋仲有最後個大結局都仲未拍啦，咁我哋嚟緊會約齊所有人最後個大結局，即係嗰個最後告白嗰個位啦，咁我諗都會齊人嘅，即係唔會因為咁樣有啲咩人選會調動，又或者唔該邊個不如取消咗佢啦，我相信一定唔會。」

闢謠《女神配對2》刪戲傳聞。（盧振輝攝）

認為報道可信性不高 若屬實最感「極度失望」

綜合目前流出的相片與報道，林盛斌直言整件事的可信性不高，認為只是兩個人在街上被拍到，站得稍微近一點而引發的揣測：「我覺得可信性唔高，純粹喺個街度俾人哋影到，兩個人咁，可能企得埋咗少少或者點樣啫嘛。」

Bob認為報道可信性不高。（盧振輝攝）

當被問到假若最終證實俞可程真的隱瞞戀情甚至介入他人婚姻，他會如何處理時，林盛斌表示自己無需作出任何懲罰，因為觀眾與市場自然會給出答案，但他個人必定會感到十分痛心：「如果係事實嘅話，即係如果呀，係真係我原來……我諗最大嘅懲罰就係我對佢極度嘅失望，我諗對佢人生都係一個大嘅懲罰嚟㗎啦。觀眾呀、網民呀，或者個市場都會話畀佢知個答案最後會係點㗎啦，即係唔需要我去做啲咩懲罰，咁我自己個人嘅話當然係會好唔開心啦。」