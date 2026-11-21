已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁。近日小紅書瘋傳一張林恬兒與一名男子的極度親密合照，相中男方緊閉雙眼親吻女方臉頰，林恬兒則對鏡頭甜笑。有眼利網民隨即認出，相中男主角正是歌手JW（王灝兒）的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan），隨即掀起全城熱議！事後林恬兒疑不滿私人iCloud相片遭未經授權存取及外泄，發聲明斥私隱受嚴重侵犯並已正式報警處理。

有眼利的網民認出男方是JW王灝兒的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。（IG圖片）

破產令在身無損富貴生活 頻頻飛外地出席豪門婚禮

現年38歲的葉韋彤（Tarzan）曾被外界封為「12億太子爺」，2023年2月因無力償還債務被高等法院頒令破產。雖然破產令在身，但從他本人及友人流出的社交平台近照所見，葉韋彤的生活依然相當富貴，完全未受經濟狀況影響，社交圈子依舊位處上流社會。

向來人緣極佳的葉韋彤，不時獲邀出埠參加好友的海外婚禮。今年6月，他曾飛赴法國出席何猷君奚夢瑤補辦超豪華世紀婚禮，葉韋彤均以一身筆挺禮服或休閒西裝示人，與一眾富二代及外籍名流搭膊頭合照，表現風騷且融入其中，顯見他在富貴圈中依然吃得開。

葉韋彤破產後生活依然多姿多彩，不時出埠參加好友的海島婚禮。（IG圖片）

即使破產令在身，葉韋彤仍頻繁飛往歐洲參與上流社交活動，人緣極佳。（IG圖片）

葉韋彤瘦了不少，在社交場合依然風騷。（IG圖片）

上流聚會飯局長駐「C位」

除了頻頻飛外地飲喜酒，葉韋彤在港的夜生活及聚會同樣多姿多彩。在另一張高級餐廳的私人飯局大合照中，同場雲集多位俊男美女及名媛，葉韋彤身穿黑色上衣站在後排當眼位置，與一眾好友舉杯慶生，盡顯交遊廣闊的一面。

又不時出埠參加好友的海島婚禮。（IG圖片）

葉韋彤在港亦不時出席飯局。（IG照片）

葉韋彤在港亦不時出席飯局。（IG照片）

與JW結束七年情 男方曾被指「做錯事」

回顧葉韋彤的感情史，他最為人熟知的是與歌手JW王灝兒的一段情。二人在2017年相戀，愛得高調，即使2023年葉韋彤家族遭頒破產令，JW起初仍表明不離不棄「講心唔講金」。惟二人最終於2024年宣布結束長達七年的感情。JW今年中接受訪問時曾激動為自己平反「拜金」惡名，並大爆分手真相與破產無關，而是發現男方「做咗對唔住我嘅事」。如今JW已低調嫁作人妻，而葉韋彤則繼續過着逍遙自在的富貴單身生活，更因一張親密照與名媛林恬兒扯上關係，再度成為話題焦點。

王仙兒上載與王媽媽的慶生照片，JW的男友葉韋彤（Tarzan）亦在場。（IG圖片）

JW與男友王至尊（Jim Wong）以情侶裝亮相，雙方球衣背後均印上「JW 7」號碼，極顯默契。

JW王灝兒與丈夫Jim Wong王至尊（JW王灝兒）