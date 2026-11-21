無綫（TVB）「東張女神」俞可程近日捲入桃色醜聞，被指秘密偷搭已婚男導演。事件曝光後據傳震怒無綫高層，不僅導致她昨晚（19/11）的台慶表演項目臨時被「踢出局」並全程缺席台慶盛事，更有消息指她有份參與的節目《女神配對2》，製作組正急忙研究剪輯刪走她的相關鏡頭，事業面臨重大危機。

今晚（20/11）鄧凱文現身出席慈善活動，並就俞可程事件接受《香港01》訪問，大談對事件的看法及兩人私下的真實交情。

鄧凱文今晚出席慈善活動。（盧振輝攝）

醜聞累及《女神配對2》要刪戲？

對於俞可程因醜聞潛水多時、缺席昨晚台慶，甚至有傳連累《女神配對2》製作組需要重新剪片，鄧凱文受訪時表示，明白外界議論紛紛，但認為現階段未能完全證實傳聞的真偽。被問到為何俞可程遲遲未有現身回應，鄧凱文坦言：「可能人哋唔知點答，同埋其中尋日台慶都係一個大日子吖嘛，公司嘅生日，咁我覺得我哋就係要講TVB Happy Birthday多啲囉！」

鄧凱文稱與俞可程並不相熟。（盧振輝攝）

至於《女神配對2》會否因刪減俞可程戲份而影響整個製作團隊的部署，鄧凱文則表示自己並非「女神」參賽者，只是擔任「花生團」嘉賓，因此不清楚具體剪輯安排，但透露《東張》團隊氣氛未受影響：「我諗應該未必，依方面我唔清楚，因為我只係《花生團》，我唔係《女神配對》。但係我諗《東張》佢（哋）都大家係冇嘢嘅、OK嘅。其中我都唔係女神入面嘅一份子，如果我係女神我就可以話畀你聽啦！」

笑評曾展望「減騷錢」懲罰論：公司只會加你錢！

曾展望（GM)認為有慌報單身參加真人騷《女神配對計劃2》應被「減騷錢」作為懲罰。當被問及這項懲罰對俞可程而言是否合理時，鄧凱文忍不住笑言覺得曾展望的說法相當耐人尋味：「我覺得GM咁樣答就好虛無囉！因為公司點會減騷錢㗎公司只會加你錢，係唔會減你錢㗎，所以我睇唔透呢件事嘅。」

平時見面會Say個Hello。（盧振輝攝）

劃清界線認「唔熟」 力撐空降「魔音女團」全憑實力

鄧凱文與俞可程同屬《東張》主持，亦曾一同拍攝《女神配對》系列，外界普遍以為兩人私交甚篤。然而，鄧凱文在訪問中卻大方「劃清界線」，直言兩人私下其實並不熟絡，對其感情生活更是一無所知：「佢哋唔係好熟嘅咋！平時見面會Say個Hello囉，但因為我唔係個個都係同事嘅關係囉，唔係話好多嘢講，所以我就完全唔知佢嘅私人狀況，任何感情嘢我都唔太知，連佢啲仔細嘢都唔知，剩係見過佢家姐囉，因為喺《花生團》嘅時候。」

此外，近日有網民翻舊帳，指早前無綫推出15人「魔音女團」時，俞可程突然以「第16人」姿態壓軸登場，質疑背後是否有「導演特別優待」安排她搭尾班車。對此，鄧凱文隨即為對方平反，認為全因俞可程早前的唱歌片段在網上點擊率極高：「但因為嗰個係最高流量嘅，佢嗰條片係最高流量點擊嘅，所以我就認為呢一個就應該真係憑佢實力嘅！我諗應該唔會獲導演優待嘅，咁勁嘅咩原來？可以嘅咩？我就唔知，應該唔可以呀！」

俞可程被網民翻舊帳，獲特別優待空降成魔音女團第16位團員。（Threads圖）