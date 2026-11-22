除了電視圈，朱咪咪在九十年代的香港電影界同樣留下了濃墨重彩的一筆，尤其是與「喜劇之王」周星馳的多次合作，讓她的喜劇形象深入民心。外界或許以為拍電影能賺取豐厚利潤，但朱咪咪直言不諱地打破了這個迷思，坦言客串電影的片酬其實微不足道：「拍戲冇乜錢賺㗎喇，一個電影你客串嗰幾場戲。」



儘管如此，她對於能夠參與星爺的電影依然充滿感恩。她的第一部星爺作品是1992年的經典喜劇《審死官》，在片中飾演梅艷芳與周星馳的超級奶媽。談及這個角色，最令人過目不忘的莫過於那對極具誇張喜劇效果的傲人雙峰。令人意想不到的是，這個堪稱華語影史經典的造型，竟是朱咪咪親手「發明」的。

朱咪咪在《審死官》入面飾演「超級奶媽」。（電影截圖）

為了演活這個充滿喜感的奶媽角色，她不惜親自出馬到旺角女人街四處尋覓，終於買到了一個尺碼極大的胸圍。至於裡面的填充物，則是她靈機一觸，就地取材自劇組的動作道具。當時拍攝《審死官》有許多武打場面，現場準備了大量俗稱榻榻米的打氣床褥。朱咪咪回憶這段趣事時依然眉飛色舞：「我走去女人街，搵到一個好大嘅胸圍... 佢哋走去搵嗰啲打氣床褥，剪咗兩嚿嘢畀我，最緊要係裝得落嗰兩嚿嘢。」因為裝上氣墊後的胸圍實在太大，背後的扣根本無法扣上，最終只能由服裝人員勉強打個結來固定。這對由她親手製作的道具原本一直被她珍藏，可惜後來因為體積太大放不進保險箱，在歲月的流逝中不慎遺失，成為了一段無法重現的影壇趣聞。

朱咪咪親手「發明」道具。（資料圖片）

洞悉片場生存之道 拒與星爺合照全因「識時務」

在香港電影圈，關於周星馳在片場要求極高、脾氣暴躁、難以相處的傳聞屢見不鮮，不少曾與他合作的演員最終都與他漸行漸遠。然而，朱咪咪卻能成為少數與星爺多次合作無間的綠葉演員。當被問及是否感受過星爺「惡」的一面時，朱咪咪的回答展現了她在職場中極高的人際智慧——安份守己，明哲保身。

相信《唐伯虎點秋香》這一幕，大家都會印象深刻。（電影截圖）

她深明巨星與配角之間的界線，絕不攀附關係。在片場拍完一場戲，她只會安靜地坐在一旁休息，絕不會刻意上前與周星馳攀談交友。她語重心長地分享她的片場生存哲學：「其實做人要知道自己多輕多重，你唔好隨便搵星爺傾偈，我絕對唔做呢啲傻事。」相較之下，她反而會與同為歌手出身的女主角梅艷芳有更多的交流。

朱咪咪直認識時務。（資料圖片）

外界許多人為了沾抹巨星的光環，總喜歡圍著周星馳打轉要求合照，但令人驚訝的是，朱咪咪至今從未與星爺有過任何私下合照：「到現在為止我好似都冇同星爺影過相。」她直白地指出，很多時候惹來巨星發火，往往是旁人不懂分寸所致：「我哋做人，識時務者為俊傑，你唔好睇人哋咁紅，你成日黐住星爺前星爺後，影吓相，你自己找死，係咪？」對於星爺的脾氣，她淡然回應：「佢惡唔惡，我唔知，因為我冇去惹佢。」這份不卑不亢、知所進退的態度，正是她能夠在複雜的電影圈中游刃有餘、免受是非紛擾的真正秘訣。

朱咪咪能夠在複雜的電影圈中游刃有餘當然有原因。（資料圖片）

迎來慈善演唱會 笑看人生下半場

從當年連化妝都不懂、清湯掛麵在酒廊默默唱歌的少女，到後來在影視作品中揮灑自如，甚至如今在舞台上做棟篤笑能「死都講翻生」，朱咪咪坦言這一切都是命運的推動：「當命運要你轉型嘅時候呢，你好自然會轉嘅。」這位從不言休的藝人宣佈，將於2027年1月8日及9日，於香港伊利沙伯體育館舉行個人演唱會。屆時將邀請實力派歌手葉振棠，以及視帝黎耀祥擔任特別嘉賓。這場演唱會並非為了個人利益，她鄭重宣佈：「做完呢個演唱會之後，我哋所有嘅收益都會捐畀博愛藍地安老項目。」朱咪咪用半生經歷，寫下了一頁最草根卻又傳奇的奮鬥史。