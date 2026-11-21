名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院審訊。被告鄺港智出庭自辯時，供稱自己潛逃內地居住期間，曾結識一名女友盧曉虹（Ivy），二人更發展至見家長階段，惟最終被蔡天鳳發現，蔡曾找人到其廣州住所爆門尋人，鄺港智最終與Ivy分手並被迫回港照顧子女。庭上供詞曝光後，隨即引發網民對「盧曉虹Ivy」的身分大起底，更有人發現她原來是澳門人，而且背景絕不簡單，早年曾與前《微辣》台柱霍哥（霍俊邦）合作拍片！

蔡天鳯前夫鄺港智，其身份證的洋名Alex。(資料圖片)

有網民翻出二人合照。（網上截圖）

網民極速起底 澳門人Ivy昔日曾亮相霍哥Vlog

鄺港智在庭上提及前女友「盧曉虹Ivy」後，Threads及各大討論區隨即掀起熱議。有眼利網民翻查舊帳，踢爆Ivy是澳門人，其實早於去年案件審訊期間，涉協助鄺港智潛逃的女被告潘巧賢亦曾在庭上自辯，透露與澳門友人盧曉虹Ivy自2015年認識，形容二人關係如「糖黐豆」，她亦不時到Ivy位於澳門氹仔的住所留宿。她又指Ivy「本身屋企有錢」，平日負責美容生意，會到老人院做義工等。

女被告潘巧賢(左)稱她與Ivy盧曉虹(右)份屬好友，兩人經常一同做義工到老人院探望老人家。(資料圖片)

更令網民驚訝的是，有人翻出前《微辣》藝人霍哥於2021年6月上載至YouTube頻道的影片《磨刀霍Vlog#102｜空中吊環｜自肥不成變自虐》，片中擔任霍哥空中吊環教練的嘉賓，正正是名叫「Ivy」的女子！隨著鄺港智庭上自辯，這段塵封五年的合作舊片再度被網民瘋傳，令Ivy的背景再成全城焦點。

霍哥與鄺港智前女友盧曉虹（Ivy）好熟！（YouTube截圖）

二人多次拍片！（YouTube截圖）

Ivy外貌清秀，家境富貴。（YouTube截圖）

Ivy外貌清秀，家境富貴。（YouTube截圖）