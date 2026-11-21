一年一度《樂施毅行者》昨日（20日）正式開跑，參加者由西貢北潭涌出發，以屯門哈羅香港國際學校為終點，全程100公里。今年獲委任為「樂施大使」的藝人吳業坤（坤哥）再次身體力行，第三度與好友伍富橋（Alvin）組隊挑戰，兩人起跑前一致將目標鎖定於30小時內完賽。雖然賽前透露太太梁兆楹（Shirley）要留家湊仔未能現身，但原來愛夫心切的Shirley在深夜無懼寒風秘密上山，為老公送上暖笠笠愛心靚湯打氣！

吳業坤（坤哥）再次身體力行，第三度與好友伍富橋（Alvin）組隊挑戰。（IG截圖）

吳業坤（坤哥）再次身體力行，第三度與好友伍富橋（Alvin）組隊挑戰。（IG截圖）

視初生愛兒為動力 臨出門特入房探望

今次是伍富橋榮升人父後首度出戰100公里毅行者，他與坤哥均認為中途停站太久會打亂步速及節奏，故目標明確要衝破30小時大關。伍富橋早前受訪時透露，太太Shirley原定留在家中照顧初生兒子，未能到場支持，更直言今次是兒子出世後，兩父子分開最長時間的一次。為了在賽前爭取見面機會，他臨出門前更特意走進睡房探望熟睡中的愛兒，並形容囝囝正是推動自己加速邁向終點的最大動力，只要一想起兒子便會忍不住「行快兩步」。

山頂低見55°F Shirley深夜趕上山送湯

不過，口說留家湊仔的Shirley原來靜悄悄準備了驚喜！昨日入夜後氣溫驟降，凌晨時分山上氣溫更低見華氏55度（約攝氏12.7度），冷風陣陣。從Shirley及友人上載到Instagram限時動態的現場畫面所見，全副抗寒裝備上陣的Shirley無懼嚴寒，深夜與友人駕車趕上山頭支援站，不僅帶備暖壺及愛心靚湯為伍富橋補充體力，同行友人更鬼馬標註伍富橋留言：「我同你老婆上左山」。

Shirley深夜趕上山為老公送上暖笠笠愛心靚湯。（IG截圖）

昨晚深夜山上氣溫驟降至華氏55度（約攝氏12.7度），寒風刺骨，支援車輛紛紛在山路旁候命。（IG截圖）

伍富橋太太Shirley無懼深夜低溫，穿上厚外套及戴上冷帽手套秘密上山支援老公。（IG截圖）

伍富橋披錫紙保溫 捧湯舉V精神飽滿

得到愛妻深夜人肉速遞靚湯支持，原本在支援站休息的伍富橋即時精神一振！從動態影片可見，伍富橋當時身穿深色運動風衣、頭戴鴨舌帽坐在摺椅上，雙腿更蓋上銀色保溫錫紙防寒。接過太太的愛心湯後，他一手捧着膠杯、一手對鏡頭舉起勝利V字手勢，雖然連夜趕路但面色紅潤、狀態大勇，畫面還配上「準時是美德」字句。而同行支援團隊亦在山邊嚴陣以待，甚至自備烈酒「隊酒」取暖，笑言「最終都係要我哋出馬」，為這場艱辛的100公里夜行增添不少溫馨與歡樂氣氛。

一邊飲湯一邊補充體力。（IG截圖）