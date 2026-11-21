前香港奧運泳手暨凝動大使方力申（Alex）領銜的「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」今日（21日）正式舉行！方力申於清晨8時53分由香港大嶼山雞翼角躍入海中，挑戰橫渡長達35公里的港澳公海海域，力求刷新港澳橫渡最快紀錄。活動目前已籌得超過600萬港元善款，全數撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」以支援基層及有特殊教育需要（SEN）兒童，大會呼籲全城繼續捐款，攜手邁向1,000萬港元目標，目前有逾千民睇直播為他打氣！

方力申今日（21日）清晨現身香港大嶼山雞翼角起點，準備挑戰長達35公里的港澳公海海域慈善橫渡。（大會提供）

下水前感性告白家人愛女 嚴苛賽制不准穿防寒衣

今早清晨，方力申的親友及支援團隊特意趕赴起點大嶼山雞翼角為他打氣。下水前，方力申將臉部塗上防曬泥保護皮膚，並站在岸邊防滑墊上熱身準備。他受訪時坦言經過數月密集訓練，下水前心情難免緊張，但一想到家人便充滿力量：「35公里的海況完全是未知數，過程肯定會非常辛苦，但我跟自己說一定要咬緊牙關頂過去。因為我知道，對岸有我的家人、有我的女兒 Isla，還有很多需要資源的小朋友在等著我登岸。」

面對未知的35公里海況，方力申下水前感性表示對岸有家人及女兒Isla等待他登岸，成最大精神支柱。（大會提供）

是次35公里橫渡極具挑戰性，泳手途中不得上船或扶着任何物件休息，亦嚴禁穿著潛水衣、防寒衣或借用助浮裝備。方力申須連續橫跨香港、內地珠江口及澳門三個水域，迎戰湍急海流與大船航道。為確保安全，專業領航船、工作船及獨木舟全程護航，而身為凝動董事會主席的弟弟方圓明亦隨船伴航守候，官方社交平台及YouTube頻道則進行全程網上直播。

下水前，方力申臉部塗上白色防曬保護層，身穿黑色及膝泳褲在岸邊石灘熱身。（大會提供）

方力申於清晨8時53分正式躍入海中破浪啟航，向澳門終點進發。（大會提供）

根據嚴苛的公開水域規則，方力申全程不得穿著防寒衣或借用助浮裝備，全靠驚人意志與體能迎戰。（大會提供）

游到紅晒！（直播截圖）

游到紅晒！（直播截圖）

游到紅晒！（直播截圖）

體能消耗至極限仍無縫接力 今晚澳門百老匯舉行慈善音樂會

在完成35公里深海橫渡、體能消耗至極限後，方力申顧不上休息，隨即於今晚無縫接力，親身出席在「澳門百老匯」舉行的《浪接•浪》港澳群星慈善音樂會。音樂會由方力申發起，雲集多位港澳知名藝人包括胡定欣、側田、尹光、林盛斌（BOB）、江若琳、小肥、古淖文、劉浩龍及Kiri T等傾力演出。演出所有門票及贊助收入將不扣除成本，全數捐予六間港澳社福及動物保護機構。