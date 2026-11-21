前香港奧運泳手暨凝動大使方力申（Alex）領銜的「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」今日（21日）正式展開！方力申於清晨8時53分由香港大嶼山雞翼角下水，挑戰橫渡長達35公里的港澳公海海域，力求刷新港澳橫渡最快紀錄。根據大會最新消息及官方YouTube直播實況顯示，方力申經過連番奮力破浪後，目前已完成超過三分之一賽程、成功游畢14公里，更已正式游出香港水域，正全速邁向珠江口及澳門終點進發！

方力申（Alex Fong）憑藉驚人毅力，於清晨 8 時 53 分由香港大嶼山雞翼角下水。（大會提供）

下水前，方力申臉部塗上白色防曬保護層，身穿黑色及膝泳褲在岸邊石灘熱身。（大會提供）

逾千網民緊貼官方直播打氣

大會官方YouTube頻道「InspiringHK Sports Foundation 凝動香港體育基金」今日全程進行網上實況直播，吸引逾千人次在線觀看及留言為方力申加油。根據大會公布的嚴苛橫渡規則，方力申在長達35公里的征途中不得上船或扶着任何物件休息，亦嚴禁穿著潛水衣、防寒衣或借用任何助浮裝備，全靠驚人體能與意志力連續橫跨香港、內地珠江口及澳門三個水域。隨行團隊派出專業領航船、工作船及獨木舟全程護航，而凝動董事會主席、方力申弟弟方圓明亦隨船伴航守候，定時為哥哥補充能量與水分。

仍然游得好快！（截圖）

非常厲害！（截圖）

非常厲害！（截圖）

浪超大，但小方游得非常輕鬆！（截圖）

浪超大，但小方游得非常輕鬆！（截圖）

浪超大，但小方游得非常輕鬆！（截圖）

目標籌款1,000萬港元 今晚登岸即接力澳門開慈善騷

方力申今早下水前曾感性表示，35公里海況充滿未知數，但一想到對岸有家人、女兒Isla以及一眾需要體育資源的基層及SEN（有特殊教育需要）兒童等待他登岸，便決心咬緊牙關頂過去。活動目前已籌得超過600萬港元善款，大會流動宣傳車「凝動破浪號」今日亦走訪港九多區呼籲市民捐款，攜手邁向1,000萬港元目標。在完成35公里極限橫渡後，方力申今晚更會無縫接力，親身出席在「澳門百老匯」舉行的《浪接•浪》港澳群星慈善音樂會，聯同胡定欣、側田、尹光、林盛斌（BOB）及江若琳等眾星為慈善開唱。