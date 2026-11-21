向來熱愛跑步及行山的影帝周潤發（發哥）今年親自組隊，率領「樂施大使」黃浩然、草蜢成員蔡一智等星級跑友組隊出戰，最終發哥隊伍以6小時23分順利完成20公里山路征途，而好友苗僑偉（三哥）與太太戚美珍（三嫂）亦專程現身終點打氣，令現場氣氛瞬間推向高潮！

周潤發率領黃浩然及一眾隊友出戰《樂施毅行者》「樂施會50周年限定版」20公里路線，全隊並肩衝線。（葉志明攝）

71歲的周潤發體能驚人。（葉志明攝）

好友苗僑偉與戚美珍今日亦專程現身終點打氣，見證周潤發、蔡一智及黃浩然凱旋衝線。（葉志明攝）

拖手衝線笑容滿面 發哥零疲態接受傳媒訪問

現年71歲的周潤發體能依然處於巔峰狀態！發哥戴上黑色運動太陽眼鏡及鴨舌帽，身穿大會綠色戰衣配黑色長緊身運動褲，全副專業越野跑裝備上陣。臨近終點線前，發哥與身旁的黃浩然及隊友並肩齊跑，衝線一刻兩人更興奮高舉雙手拖手衝過終點線，發哥全程面帶招牌燦爛笑容，步伐輕盈，完全未見疲態，引來在場大批跑手及工作人員歡呼拍掌。

步伐輕盈零疲態受訪。（葉志明攝）

被問到20公里體驗如何，發哥笑指其實非常好玩，全隊人根本沒有任何比賽策略，由頭到尾只是「喺度食、喺度吹水」，沿途大吃朱古力及穀物能量波補充體力，見靚景更停下來瘋狂打卡。不過發哥亦坦言，大帽山落山路段長達7至8公里，不斷落斜對膝蓋頗為吃力，並幽默表示今次是樂施會50周年限定版，大家才特意組隊參與，「下次50年都唔知有冇命玩」。

有說有笑！（葉志明攝）

踢爆蔡一智賽前扭傷腳 發哥暖心遷就放慢步速

談及隊友表現，發哥指身旁的蔡一智早前參加另一項賽事後腳部輕微扭傷，賽前曾向他表示擔心應付不來，但發哥笑言「你拉咗我落水，你就一定要陪我跑」，最終全隊特意遷就蔡一智放慢步速，一步一步陪伴他安全衝線。對於好友苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）專程現身終點迎接，發哥大讚兩人充滿義氣，笑指三哥三嫂平時接機就試得多，「接跑友就係第一次」，令他感到莫大鼓舞。受訪尾聲，發哥預告明年（2027年）1月17日將出戰10公里賽事以及鄭則仕同樣會參賽！

發哥力邀王鎮泉加入！（葉志明攝）

發哥到終點引來全場哄動。（葉志明攝）