影帝梁朝偉近日被幸運網民在萬呎高空的飛機上「野生捕獲」，該名網民在社交平台激動發文，驚呼遇上天大喜事，全因梁朝偉竟然就坐在他隔壁！



梁朝偉早前被攝影師捕捉駕駛全球限量25架的Gunther Werks Porsche 993！（IG@ tim_9hit_photography）

梁朝偉早前被捕捉到的座駕是Porsche 911 S/T，全球僅有1963輛。（IG@bublue_phot0）

網民隔離竟係梁朝偉 激動求合照：手都在發抖

樓主興奮表示，自己不久前才剛看完影帝的電影《你是不會當樹嗎》（Silent Friend，寂靜的朋友）並深受觸動，萬萬沒想到當天就能與偶像近距離並排而坐，直呼「這機率到底有多低」！一路上他極力按捺著興奮情緒，直到飛機準備降落時，才終於鼓起勇氣詢問能否合照。樓主自爆當時緊張到「手都在發抖」，但梁朝偉一如既往地毫無架子大方答應，令他狂讚「本人真的很親切」，至今仍覺得一切好不真實，更感激影帝多年來為觀眾帶來無數精彩絕倫的好作品。

網民分享自己搭飛機時偶遇梁朝偉，激動上前求合照：手都在發抖。（網上圖片）

梁朝偉與網民合照，鴨舌帽孭背囊超低調Look獲讚親民。（網上圖片）

從兩人流出的驚喜合照中可見，梁朝偉當日的打扮極為低調接地氣！他戴著深灰色鴨舌帽和太陽眼鏡，身穿一件淺灰色運動外套，肩上孭著實用背囊，裝扮輕便得與一般旅客無異。面對鏡頭時，梁朝偉面露溫柔微笑，神態輕鬆自在，完美展現出殿堂級影帝的隨和氣度。大批網民紛紛洗版大讚梁朝偉的「超低調飛機Look」既樸實又有型，更極度羨慕樓主能與這位國際級巨星在機艙共度一趟奇妙旅程！

梁朝偉首次主演歐洲電影。（《寂靜的朋友》劇照）

梁朝偉主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）於第82屆威尼斯國際電影節主競賽單元大放異彩，並榮獲費比西國際影評人獎。（《寂靜的朋友》劇照）

盤點超貼地巨星

事實上，不少幸運乘客都曾在機艙內捕獲過零架子的貼地巨星！除了梁朝偉，女神舒淇亦是出名的親民代表，曾有空姐爆料指不慎用原子筆畫到她的手，舒淇不但沒有動怒，還溫柔地用「唔鹹唔淡」的廣東話笑說「唔緊要」安慰對方；而高海寧回港時曾被一眾學生熱情包圍，亦大方融入大玩自拍；陳松伶更試過主動打開手機電筒，熱心協助隔壁陌生乘客尋找掉進座椅縫隙的手機。此外，影帝任達華曾被乘客搞笑認錯為「楊先生」，他不但沒生氣，還幽默玩梗配合自稱「我今天是楊先生」；而「校長」譚詠麟更誇張，曾被目擊在機上客串「空姐」親自派發毛毯，一眾巨星盡顯貼地親民的可愛一面，獲網民一致激讚！

高Ling好親民！（網上圖片）

譚詠麟在飛機上親自派發毛毯。(小紅書)