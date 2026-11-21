韓國天團BIGBANG一連四場香港演唱會早前圓滿結束，吸引不少圈中名人捧場。日前（17日）尾場演出，權志龍（G-Dragon）在台上特別點名多謝周潤發（發哥），並以「Forever young super star（永遠年輕的巨星）」來形容發哥，引來全場哄動！今日（21日）周潤發（發哥）率領黃浩然、蔡一智等星級跑友出戰「樂施毅行者2026」新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事，發哥透露當晚亦有到現場睇BIGBANG演唱會，更大讚好睇！

GD台上驚喜致謝發哥。(threads截圖)

發哥體能驚人。（葉志明攝）

步伐輕盈零疲態受訪。（葉志明攝）

有講有笑！（葉志明攝）

周潤發大爆後台規矩嚴格 無得揸機自拍：我想攞住我自己機都唔得呀

對於被GD大讚「Forever young」，發哥聽罷即發揮一貫幽默本色，笑指：「加埋都唔夠我犀利呀！」發哥透露今次是獲邀入場睇騷，更大爆後台規矩嚴格，「無權」揸機同BIGBANG自拍留念：「喂，架機喺佢經理人嗰邊㗎喎！我想攞住我自己機都唔得呀！係呀，要大會機呀！喂，你打電話畀周太，周太有應該，其實我陪周太去咋嘛！」 被問到周太最喜歡BIGBANG哪一位成員時，發哥秒答「三個都鍾意，佢係唔鍾意我啫！」逗得全場大笑。去年11月，周潤發在MAMA頒獎禮親手將年度藝人大獎頒給GD，自此兩人未有再見面：「冇呀冇呀，佢哋都忙啦！」

發哥透露獲邀入場睇騷。（葉志明攝）

大爆後台規矩嚴格。（葉志明攝）

「無權」揸機同BIGBANG自拍留念。（葉志明攝）

驚喜！（葉志明攝）

去年11月，周潤發在MAMA頒獎禮親手將年度藝人大獎頒給GD。

GD曾多次公開多謝發哥 兩度MAMA頒獎同台

其實GD過往曾多次公開表示視發哥為偶像，更形容《英雄本色》中「Mark哥」一角啟蒙了自己的舞台藝術表達，二人甚有淵源，早於2015年Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）上，發哥已親自頒獎予BIGBANG。去年發哥再在MAMA頒獎給GD，兩人再次同台，GD更在領獎後分享與發哥的後台合照，延續多年交情！

2015年Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）上，發哥已親自頒獎予BIGBANG。

G-Dragon過往曾多次公開表示視發哥為偶像。（IG圖片）

2024年11月二人再於時裝騷上再次重逢，G-Dragon在社交平台限時動態分享了與發哥的臉貼臉合照。（IG截圖）