蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來44歲生日，她在社交平台大曬慶生靚相，並寫道：「又大一歲🎂🥰每一年都有唔同感受，無庸置疑今年最大嘅改變，就係我多咗一個新身份，多咗好多家人，收到滿滿嘅愛，更珍惜每一個當下，學識取捨去面對生活同工作。當然我都仲係嗰個鍾意食嘢、瞓覺、繼續努力學習變得更好嘅蔡卓Sa😌願身邊人人平安健康，所有愛我同我愛嘅人，都可以好好享受生活入面每一份美好。大家嘅祝福我全部收到晒。多謝你哋🫶🏻一直都喺度❤️」

阿嬌鍾欣潼向阿Sa送上生日祝福！（微博@鍾欣潼）

生日快樂！（微博@蔡卓妍）

一向在圈內外人緣極佳的阿Sa，每年踏入11月生日月便飯局不斷，日前她就與同為11月壽星的百億名媛、富力地產聯席董事長兼行政總裁女兒李嘉穎（Karen）一起切蛋糕慶祝，兩人驚喜同框，盡顯阿Sa的強大上流朋友圈！

Twins。（IG@choisaaaa）

阿Sa Keep得極好！（IG@choisaaaa）

蔡卓妍孖百億名媛李嘉穎慶生 驚喜同框少女味十足

相中所見，兩人齊聚餐廳慶祝，身穿紅白間條恤衫的阿Sa，對着鏡頭單眼甜笑，少女味十足，而李嘉穎一頭烏黑長髮披肩，五官精緻氣質溫婉，兩位壽星女感情相當要好。阿Sa在照片上寫道：「Happy birthday to us🫶🏻」，而李嘉穎亦有曬出大合照，並留言：「happy birthday to november👯‍♀️」。

阿Sa在社交平台曬出慶生照，原來她與同為11月壽星的百億名媛、富力地產聯席董事長兼行政總裁女兒李嘉穎（Karen）一起切蛋糕慶祝。（IG截圖）

驚喜同框！（IG截圖）

李嘉穎曾獲父贈近億股票 嫁香江集團太子爺法國古堡行禮

據知李嘉穎背景極為顯赫，她是富力地產創辦人兼董事長李思廉的獨生女，自小備受寵愛，18歲時獲父親豪贈1,000萬股、當時市值近億元的公司股票作為成年禮物。2019年李嘉穎與香江集團太子爺劉根森（Sam）在法國著名的尚蒂伊古堡（Château de Chantilly）舉行童話式世紀婚禮，婚後育有三名兒子。丈夫劉根森除了協助打理家族龐大生意之外，2016年亦在香港創立香江金融集團，年輕有為，兩大家族強強聯手堪稱門當戶對。今次阿Sa與這位百億豪門千金同場慶生，再次印證阿Sa在名媛圈中的好人緣！

富力地產創辦人兼董事長李思廉的獨女李嘉穎（前排右）同老公香江集團太子爺劉根森（前排左）。（IG截圖）

幸福！（IG截圖）

大肚。（IG截圖）

李嘉穎與鄭志雯私交甚篤。（IG截圖）

名媛馮余慕莊（Colleen Yu）為李嘉穎慶生。（IG截圖）

霍詠盈與李嘉穎是閨密。（IG@carolinefwy）

霍詠盈與李嘉穎是閨密。（IG@carolinefwy）