今晚（21日）播出的《東張西望》探討黃大仙慈愛苑極為嚴重的升降機故障問題。節目組收到不少居民報料，指屋苑自從今年5月更換新的電梯保養承辦商後，6座合共24部升降機經常發生故障。有居民形容每日回家猶如坐過山車般驚險，對日常生活造成極大困擾。

《東張西望》報道黃大仙慈愛苑頻頻壞𨋢，街坊苦不堪言。（《東張西望》擷圖）

《東張西望》報道黃大仙慈愛苑頻頻壞𨋢，街坊苦不堪言。（《東張西望》擷圖）

換承辦商後狂壞𨋢 9旬婆婆被迫行樓梯

投訴人黃小姐接受主持梁菁琳訪問時，直指屋苑壞𨋢情況誇張，其居住的座數更試過4部升降機有3部同時失靈：「啲lift不斷壞，最初可能只係每一座大廈一部，跟住就兩部，我自己本身住緊嗰座呢，曾經同一時間四部𨋢有三部係壞咗嘅，亦都試過低層嘅lift全部都壞晒。」

由於升降機全面癱瘓，黃小姐連同高齡母親亦慘受牽連：「我要同埋90幾歲嘅媽媽，踏上去呢個高層升降機，跟住行返落五層樓梯返返去自己嗰層。咁好多時候呢，升降機有機會上午維修好，下午又再壞，高峰期24部升降機中有16部係有故障嘅！」

街坊黃小姐作出投訴。（《東張西望》擷圖）

重災區單日壞4次 街坊遇急停驚魂

有居民將每次升降機故障的日子與時間列成圖表，結果發現重災區B座的L3及L4號升降機，曾在7月連續4日發生故障，每次長達12小時；而9月14日當天更單日故障4次。

有受訪街坊猶有餘悸地憶述升降機急停的恐怖經歷，說話時聲音依然抖震：「黐線嘅我哋一家三口啱啱由31樓入𨋢，跟住落去之後呢突然之間急停，好恐怖啊喺30樓度急停啊，我個仔就不停按警鐘都係冇反應，我哋好驚直程係由30樓飛落底，所以我哋趕緊就去行樓梯，真係好恐怖。」 其他街坊亦大呻不便，直指幾乎隔日就壞，對坐輪椅的長者影響甚大。

另有街坊指試過一家三口遇電梯急停，好驚由30樓直跌落底。（《東張西望》擷圖）

另有街坊指試過一家三口遇電梯急停，好驚由30樓直跌落底。（《東張西望》擷圖）

高峰期全屋苑24部𨋢，竟有16部一齊壞。（《東張西望》擷圖）

高峰期全屋苑24部𨋢，竟有16部一齊壞。（《東張西望》擷圖）

管理處稱欠零件 苦主盼換走兩間公司

被問到保養承辦商有否解釋故障原因，黃小姐怒轟對方口供不一兼管理處未盡責：「講過兩個唔同嘅原因，有話個lift嘅電路板有問題，又有話過條纜有問題，跟住呢最後就話查唔到咩原因。我亦都試過去投訴管理公司，完全係冇回覆俾返我，其實我哋屋苑可以話係呢間維修公司同埋管理公司，加埋法團其實都好有問題。」

就此事件，《東張西望》去信屋苑物業管理公司查詢。負責人回覆指，電梯故障主因是缺乏零件作更換，市場上亦無新零件供應，承辦商現時只能翻修舊零件。管理公司表示至今已向承辦商發出不少於20封勸喻信及警告信，並已向法團管理委員會建議終止其保養服務合約，管委會現正考慮中。

對於管理處的回應，黃小姐直言只求藥到病除：「居民簡單㗎咋，你整返好晒啲lift就得㗎啦，你問我想唔想換咗個維修商同埋管理公司？我想啊，最好將兩間公司都換晒！」