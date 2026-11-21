日前TVB 台慶中的《中年勁歌 Cantopop》環節，由肥媽、張與辰、譚輝智、黃博、鄭家聲、尹景順等歌手演出《狂野之城》、《愛情陷阱》及《Chotto 等等》等經典快歌，7 位打扮可愛的小朋友連跳多首快歌，舞技與爆發力獲得張與辰及不少網民讚賞，成為網民熱話。相關片段在社交平台洗版，網民紛紛以「神童」、「跳得好過大人」、「應該企c 位」 來讚美這班小朋友的舞功超凡。

然而有網民質疑鄭家聲等人表演《狂野之城》時，舞蹈融入韓國男團 ATEEZ 熱門曲〈BAD〉的動作，如高抬腿與招牌「震胸舞」等是抄襲，相關片段也在韓國社群洗版，超過700萬人看過，等於整個香港人口。

該表演引起韓國網民關注，紛紛留言說想不到，廣東歌融入韓式舞歩，即有另一番風格，覺得反而十分有趣搞笑，雖然評價兩極，更有網民表示初看更以為ai 片，同時雖然也有自稱來自香港的網民留言稱感到尷尬，更稱小朋友的確跳得好好，但很多韓國網民留言，說韓國影視文化也受香港影響，認為片中各人表演努力是很美好：「這看起來並不是單純的剽竊或抄襲，而是帶有活動性質（為了製造節目效果／特別致敬）的表演.. 因為原版（舞蹈）已經太有名了（大家都知道原版是誰，所以不算是想偷偷抄襲）。」

「瘋了哈哈哈哈 不過比起說是抄襲，是不是因為那個編舞太有名了，所以只是在自己的歌裡當作活動性質（特別表演／致敬）跟著跳一下而已呢？」

「 我覺得我愈看愈上癮」、「我想以 ATEEZ 個性可能會試唱這歌，太可愛了！」、「小舞蹈員很可愛很有勁！」、「只是把kpop 元素加入，不用生氣」

這隻舞是TVB編舞老師編排的，他們說是致敬近年K-Pop最受歡迎的舞步，正如當年江南大叔的江南Style，也被經常加入其他編舞以視致敬，

當時TVB編舞老師教小小舞蹈員的時候,學生即刻上手，因為有些舞步嘅Dance challenge，學生們早就跳過了👍