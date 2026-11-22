時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2017年11月22日，香港影視界一代傳奇女強人、電視廣播有限公司（TVB）前行政主席兼非執行董事方逸華（人稱「六嬸」），因病於香港養和醫院辭世，享年83歲。方逸華從五、六十年代紅極一時的南洋歌星，蛻變為邵氏兄弟電影及無綫電視的核心掌舵人，與已故丈夫邵逸夫爵士共同統治香港影視圈半個世紀，她的離世象徵著一個輝煌的影視大亨時代正式落下帷幕。

敗血症病逝與各界哀悼

2017年11月22日下午5時28分，方逸華因敗血症在香港養和醫院安詳離世，臨終前家人一直陪伴在側。無綫電視隨後代表家屬發表聲明證實死訊，並向其家人致以深切慰問。消息傳出後震驚中港台演藝圈，多位曾受其提攜的影視界巨星及高層，包括汪明荃、鄭裕玲、曾志偉及成龍等，均公開表達沉痛哀悼，讚揚她對香港電影及電視工業的巨大貢獻。同年11月30日，其喪禮於香港殯儀館以佛教儀式低調舉行，僅限親友出席。

邵逸夫與邵方逸華（邵逸夫獎網頁）

從當紅歌星到加盟邵氏

方逸華原名李夢蘭，1934年於上海出生，1950年代隨母親移居香港。由於母親是上海夜總會藝人，她自小受音樂薰陶，15歲起便開始登台獻唱。1952年，她在新加坡登台時結識了邵逸夫，憑藉出色的歌藝與果斷的性格深得對方賞識。方逸華在五、六十年代曾紅遍南洋，並灌錄過多張熱賣唱片。1969年，她毅然放棄歌唱事業，以普通文員身份加入邵氏兄弟電影公司，從採購部及物資管理做起。憑藉敏銳的商業頭腦及雷厲風行的作風，她迅速晉升，及後全面接管邵氏的電影製片業務，成為邵逸夫在事業上最得力的左右手。

方逸華曾推出過一張名為《陽光村》的唱片，深受歡迎。（資料圖片）

掌管無綫電視締造黃金時代

1988年起，方逸華正式加入無綫電視董事局。隨著邵逸夫年事已高，她逐漸成為電視台的實際掌舵人。2000年她獲委任為無綫電視副主席，2006年擔任董事總經理，並於2010年邵逸夫退休後正式接任為行政主席。在管理無綫期間，她以嚴格控制成本（行內稱為「Cut Budget」）及行事果斷見稱，同時亦極具魄力，例如大力推動將電視台總部由清水灣搬遷至將軍澳電視廣播城，為無綫電視奠定了更具規模的現代化製作基地。

無綫前主席陳國強（左）及「六嬸」方逸華。（資料圖片）

鄭中基特別崇拜方逸華

六嬸節儉的美德早已聞名各方，早年有節目邀請鄭中基做嘉賓，當主持問他在幕後製作中有沒有特別崇拜的對象，鄭中基不假思索便說方逸華，而其中一點原因就是因為她的節儉。

鄭中基提到有次拍動作片，要預約鋼線組拍輕功場面，拍完後叫方小姐付錢，但方逸華表示不能付錢，因為看不到「威也」。從此以後每次都要拍一個「穿崩」版讓方小姐看，而她亦會逐條「威也」數，逐條計錢。這件小事看似搞笑，但背後看到方逸華女士的節儉美德與一絲不苟的精神，見微知著，方逸華能在男性主導的影視圈中達到如此高位，靠的可能就是這些微細的執著與堅持，而這種節儉亦無疑令六叔更放心交託生意讓六嬸打理。

鄭中基在節目上公開表示自己最尊敬的幕後工作者方逸華。（節目截圖）

半世紀情緣與慈善貢獻

方逸華與邵逸夫相伴超過半個世紀。在邵逸夫首任妻子黃美珍於1987年病逝後，兩人於1997年在美國拉斯維加斯正式註冊結婚，當時邵逸夫已屆90歲高齡，方逸華則為63歲。2012年，方逸華正式向無綫電視董事局辭任行政主席一職，退下火線，但仍留任非執行董事。晚年的她將大量精力投入於慈善事業及教育發展，積極協助管理邵氏基金會及被譽為「東方諾貝爾獎」的邵逸夫獎（The Shaw Prize），延續了邵氏家族在推動全球科學發展及公益事務上的深遠影響力。

林建岳（左）與方逸華出席發布會，支持本地電影發展。（黃國立攝）

大宅15個廁所有原因

多年來方逸華都是六叔得力左右手，幫忙打理其電視王國，其位於清水灣的大宅亦花盡心思裝修設計，亦非常着重私人空間，據其早年訪問，大宅內居然有15個洗手間，供她及家人、傭人、司機、客人之用。「因為洗手間是一個很私人的地方。如果兩間房的人共用一個洗手間會非常不方便，有人入去了，另外一人就要等候。」