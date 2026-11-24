自周志文與周志康於2009年參加第一屆《超級巨聲》後，入行其實已經整整十七個年頭，十七年的時間足以讓一個新人褪去青澀，也足以讓無數追夢者黯然退場。但是周志文與周志康這對兄弟已經在娛樂圈的洪流中存在下來，更將於11月28日在麥花臣場館舉行首個兄弟合體演唱會《兄弟‧無雙演唱會》。

周志文與周志康於2009年參加第一屆《超級巨聲》後入行。(胡凱欣 攝)

十七年來，他們經歷過行業的黃金時代，也共同面對過近年來大環境巨變下的經濟壓力與收入驟降。他們曾選擇「各自爬山」，一個毅然北上尋找突破口，在異鄉忍受孤獨與疾病的煎熬。一個則選擇留守香港TVB，在鎂光燈照不到的角落默默耕耘，甚至不惜放下身段敲擊監製的房門尋求機會。

周志文與周志康選擇「各自爬山」。(胡凱欣 攝)

入行17年終圓夢開騷 笑言兄弟只爭食唔爭粉絲

日前，周志文與周志康接受《香港01》專訪，毫無保留地剖白了這十七年來的高低起跌，分享了他們在面對收入變少、前路茫茫時的內心掙扎，以及如何在各自的低潮期中尋找重生的力量。這不單是一場關於音樂的對話，更是一部充滿血肉與汗水的香港演藝圈生存啟示錄。

周志文與周志康接受《香港01》專訪。(胡凱欣 攝)

談及即將在11月28日舉行的《兄弟無雙演唱會》，周志文與周志康的眼中都閃爍著期待的光芒。這對於他們而言，不僅僅是一場演出，更是十七年演藝生涯的一個重要里程碑：「嚟緊11月28號，就係我哋入行以嚟第一個雙人的演唱會。」周志康率先開口，語氣中帶著一絲感慨與自豪。周志文隨即補充道：「冇錯啦，就叫兄弟無雙演唱會。屬於我哋第一個演唱會，真係喺個腦入面，我就幻想咗好多次，但係真係可以，夢想成真嘅話，就終於可以等到啦。」這場名為「兄弟無雙」的演唱會，象徵著他們在演藝圈中無可替代的兄弟情誼。

《兄弟無雙演唱會》是周志文與周志康十七年演藝生涯的一個重要里程碑。(胡凱欣 攝)

回顧過去的十七年，周志康坦言經歷過不同形式的演出，從最初的《超級巨聲》，到最近的「中四演唱會」，再到如今三十多歲、真真正正屬於他們兩兄弟的雙人演唱會，每一步都見證了他們的成長：「三十幾年，然後喺呢個行業打滾17年，」他們感嘆時光荏苒，而身邊的粉絲也陪伴著他們度過了人生的大半階段：「有啲粉絲係由當初嘅學生，到而家已經拖住老公，拖住個女，抱住個BB...」這份跨越世代的支持，成為了他們繼續在演藝圈堅持下去的最大動力。

從最初的《超級巨聲》，到最近的「中四演唱會」，再到如今三十多歲、真真正正屬於他們兩兄弟的雙人演唱會。

當被問及兩兄弟會否出現「爭粉絲」的尷尬情況時，他們相視一笑，異口同聲地說：「冇！我哋爭嘢食多啲。」這句輕描淡寫的玩笑，道出了他們之間深厚的兄弟情。正如他們所言：「愈大的事情，就會越共同去進行。」無論外面的世界如何風雲變幻，這份血濃於水的牽絆始終是他們最堅實的後盾。

周志文及周志康之間深厚的兄弟情。(胡凱欣 攝)

商場騷被IP公仔取代 受KOL及外來韓泰星夾擊

然而，要在香港娛樂圈生存，單憑熱情和兄弟情是遠遠不夠的。近年來，香港娛樂圈面臨著前所未有的挑戰，整個大環境的變遷讓許多藝人感受到了沉重的經濟壓力。周志文與周志康也不例外，他們深切地體會到了「收入變少」的殘酷現實。

周志文與周志康深切地體會到了「收入變少」的殘酷現實。(胡凱欣 攝)

回憶起剛剛入行、《超級巨聲》熱播的年代，周志文直言那時的確是「好吃香」：「當時我哋啱啱一出嚟嘅時候都的確係，因為嗰時個市道都好嘅。」他們回憶道，當時相對有較多商場會邀請不同歌手去現場做表演，整個市場充滿了蓬勃的生機：「當然我哋都叫做喺嗰個好啲嘅市道嚟講，嗰段時間都多嘅演出機會啦。再加上可能不同嘅公司，annual dinner啊，可能係新年啊，Christmas啊，都有不同嘅商業活動都會出席嘅，嗰段時間其實都幾開心。」那段忙碌而充實的日子，成為了他們美好的回憶。他們最懷念的，是能夠透過這些活動與粉絲見面，互相寒暄，甚至共同守護一些「偷偷走出來追星」的有趣秘密。

周志文直言《超級巨聲》熱播的年代的確是「好吃香」。(胡凱欣 攝)

但隨著時間推移，市場環境發生了翻天覆地的變化，商場活動模式的轉變，直接導致了他們演出機會和收入的銳減：「以前嘅商場點解會搵歌手朋友或者artist朋友去現場做表演，當時係會帶來人流。但而家似乎覺得，喂呢條數唔襟計喎，可能佢搵一個IP，整個公仔喺個商場度set個場，佢可以擺一段時間，佢唔會只係一個活動，當然佢會有啲商業考量喺入面。」這番話無疑點出了近年香港實體經濟與娛樂行銷模式轉變的核心痛點，當虛擬IP和裝置藝術取代了真人演出，藝人們的生存空間便被大幅壓縮。

隨著時間推移，市場環境發生了翻天覆地的變化，商場活動模式的轉變，直接導致了他們演出機會和收入的銳減。(胡凱欣 攝)

除了本地市場的萎縮，外來文化的衝擊也讓競爭變得異常激烈：「大家都會見到個大環境係點樣嘅，因為始終而家，如果我哋宏觀啲去諗，香港面對嘅挑戰，除咗經濟之外，仲有外來嘅好多不同嘅組合啦，曾經大家追嘅星可能都係港星，但而家可能話唔係喎，內地喎，泰國喎，韓國喎。即係其實個競爭係已經係以國際去compare㗎嘛。」面對來自內地、泰國、韓國等國際化競爭對手的夾擊，以及自媒體和KOL的崛起，傳統藝人面臨著巨大的轉型壓力。

面對來自內地、泰國、韓國等國際化競爭對手的夾擊，以及自媒體和KOL的崛起，傳統藝人面臨著巨大的轉型壓力。(胡凱欣 攝)

「所以你話係咪淨係純粹做好自己當下嘅嘢，OK我拍套劇，出首歌，就可以好好呢，唔得㗎喎。」他們深刻意識到，固步自封只有死路一條，藝人必須學會經營自己，尤其是利用社交媒體來建立形象：「以前我哋都覺得social media係我自己鍾意post我自己想記低嘅嘢上去，而家可能好多人去經營social media，係因為我想畀人睇到我係一個點樣嘅形象，跟住例如有sport嘅品牌搵我哋，或者fashion嘅搵我哋。」為了在夾縫中求存，他們必須學會資源共享，甚至與KOL合作，從拍攝技巧到網絡宣傳，不斷學習和適應這個瞬息萬變的時代。

為了在夾縫中求存，藝人必須學會資源共享，甚至與KOL合作。(胡凱欣 攝)

周志文北上隔離爆濕疹「全身爛晒」 靠冥想自律走出低谷

面對香港市場的萎縮和經濟壓力的步步緊逼，周志文作出了不同的職業規劃：「大家都有各自各嘅發展，阿康一直都喺TVB啦，我就出面去經營其他工作。」為了尋求更多的發展空間，周志文決定跳出舒適圈，隻身北上內地尋找機會。然而，這趟長達十個月的北上之旅，卻成為了他入行十七年來最刻骨銘心的一段「低潮期」。

周志文北上尋機會。(胡凱欣 攝)

談及這段經歷，周志文的語氣變得凝重。當時正值疫情期間，北上意味著必須經歷嚴格的隔離：「低潮期啊？我諗可能係，有一段時間我就，喺香港跟住去內地拍嘢。咁嗰段時間我就要經歷隔離，隔離咗先可以返到去內地拍攝。」隔離酒店的環境差強人意，十四天的封閉空間不僅對心理是極大的考驗，更引發了他身體上的嚴重不適。

周志文爆濕疹歷人生低潮。(胡凱欣 攝)

「因為嗰時候我身體唔係咁好，我有嚴重嘅濕疹，咁喺嗰時候就爆得好勁。」濕疹的全面爆發，讓周志文陷入了深深的焦慮與痛苦之中：「最辛苦其實就係頭嗰兩三個月度。因為嗰時係真係濕疹，全身爛晒。即係廣泛地爛。」身體的潰爛不僅帶來肉體上的折磨，更嚴重打擊了他的自信心。身為一名需要在鏡頭前展現最佳狀態的藝人，他無時無刻不在擔心：「啊！我而家濕疹咁嚴重，到時我要拍嘢㗎喎，咁點樣著啲衫又要露手臂，或者露腳嘅，咁畀大家睇到啲疤痕囉。」這種內心的煎熬與恐懼，讓他的情緒跌落谷底。

周志文無時無刻不在擔心。(胡凱欣 攝)

在最無助的時候，他只能依靠長途電話尋求慰藉：「嗰段時間經歷咗一樣嘢就係例如，我心情唔好，跟住我就打畀細佬，打畀朋友，傾個電話，咁佢哋當然會講一啲說話去安撫我，咁我得到安撫嘅感覺。」周志康也在香港四處奔走，為哥哥準備清潔用品、藥物等物資寄往內地，幫助他渡過難關。

在最無助的時候，周志文只能依靠長途電話尋求慰藉。(胡凱欣 攝)

然而，正是這段孤立無援的時光，促成了周志文內心深處的真正覺醒：「但喺我嗰個世界，突然間我諗通一樣嘢，如果今日我冇呢個電話，我打唔到畀一個人，咁我嗰刻我仲可以靠邊個呢？我仲可以...我係咪永遠都可以打得通呢個電話呢？我諗通咗最後其實要靠自己。」這次頓悟讓他明白，依賴他人只能獲得暫時的安慰，唯有依靠自己強大起來，才能真正跨越困難：「如果我今日呢個困難係我自己跨過去嘅，呢個經驗，呢個能力係屬於我㗎。但我每一次可能要經歷每一樣嘢要靠人哋去幫我嘅，嗰樣嘢就唔係屬於我嘅嘢。」

周志文突然間諗通一樣嘢。(胡凱欣 攝)

回望那十個月的內地生活，周志文帶著兩個大行李箱，不知道前路有多長，只知道必須硬著頭皮往前衝：「去幾耐？衝幾耐？唔知，但總之就過咗去先。」在沒有工作、甚至要考慮哪裡租金更便宜、哪裡機會更多（是橫店還是北京）的日子裡，他沒有讓自己沉淪。相反，他將這段時間變成了一個「好好嘅成長期」。他為自己制定了嚴格的自律作息：「每日練普通話啦，跟住每日練歌啦，跟住好早就起身，七點鐘就起身，跟住meditation（冥想），跟住就練下寫字，抄下啲文字，跟住等個人平靜落嚟。跟住又做運動，自己煮早餐，跟住又去gym。」透過這些日復一日的規律生活，他不僅逐漸戰勝了嚴重的濕疹，更將自己的身心狀態調整到了最佳。因為他深知：「你做一個演員也好，做一個歌手也好，其實你個狀態就會影響咗你表演。」這次北上的低谷，最終化作了他生命中最寶貴的財富。

回望那十個月的內地生活，周志文帶著兩個大行李箱，不知道前路有多長，只知道必須硬著頭皮往前衝。(胡凱欣 攝)

周志康留TVB主動敲監製門 憑《中年好聲音4》重奪鎂光燈

相對於哥哥北上尋找替機，弟弟周志康則選擇了一條看似安穩，實則同樣充滿暗湧的道路，留守TVB。在很多人的眼中，留在電視台有穩定的底薪和曝光率，但周志康坦言，這背後的辛酸只有自己知道。

與哥哥周志文不同的是，周志康決定留守TVB。(胡凱欣 攝)

當被問及是否經歷過與哥哥一樣的低潮時，周志康的回答顯得頗為從容，卻又帶著一絲無奈：「其實我唔覺得有一個好實在嘅低潮期。因為一路都有工作啦，只不過係可能你做嘅嘢未必有好多人睇到。」在TVB這個龐大的造星工廠裡，資源和鎂光燈永遠只集中在少數人身上。周志康深知自己的處境：「即係可能我會做一個深宵音樂節目啦，我會做音樂以外，我都做音樂嘅主持啦。好多時候呢啲未必係所謂嘅鎂光燈底下嘅一個被選中嘅細路，即係你唔會覺得好似畀人推向前，影佢啦，畀啲關注佢啦，未必係呢個咁嘅角色。」

周志康唔覺得有一個實際低潮期。(胡凱欣 攝)

看著同期或後輩逐漸上位，自己卻只能在深宵節目或邊緣角色中徘徊，這種「不被看見」的落差感，對於任何一個有抱負的藝人來說都是一種精神上的折磨。然而，周志康並沒有因此而氣餒，更沒有選擇放棄。他深信娛樂圈是一場馬拉松：「正如呢個行業我哋就是要長跑㗎嘛，你有一日你會跑出來，然後畀人睇到。咁我覺得係等緊呢個機會。」

周志康並沒有因此而氣餒，更沒有選擇放棄，他深信娛樂圈是一場馬拉松。(胡凱欣 攝)

為了這個虛無縹緲的「機會」，周志康選擇了主動出擊。面對收入變少和發展停滯的困境，他沒有坐在家裡怨天尤人，而是展現出了極強的韌性。據悉，周志康為了爭取更多的演出機會，主動去敲監製的房門，向劇組推介自己，不放過任何一個可以展現演技或才華的可能性。這種放下身段、主動爭取的態度，正是他在這行堅持十七年依然屹立不倒的秘訣：「我覺得做呢個行業係唔可以否定自己。只不過係，當你否定嘅時候，你要點樣去令到人哋認同自己呢？咁呢個就要靠一個努力。」

為了這個虛無縹緲的「機會」，周志康選擇了主動出擊。(胡凱欣 攝)

皇天不負有心人，周志康的堅持終於迎來了轉機。他參與了TVB話題節目《中年好聲音4》的錄製：「阿康喺目前嘅演出比較多啲啦，佢有參加中年好聲音4。」周志文在訪問中也不忘為弟弟打氣。這個節目不僅為他帶來了久違的高曝光度，更讓觀眾重新認識到了他的歌唱實力與舞台魅力，證明了那位「未被選中的細路」依然擁有發光發熱的資格。正如他所總結的：「所以我正如阿文所講，狀態好緊要。」只有隨時保持最佳狀態，當機會敲門時，才能夠牢牢把握。

皇天不負有心人，周志康的堅持終於迎來了轉機。(胡凱欣 攝)

各自爬山17年 《兄弟無雙》舞台頂峰相見

十七年的歲月，周志文與周志康見證了香港娛樂圈的滄海桑田，也雕琢了這對兄弟的成熟與堅韌。面對經濟的寒冬、行業的劇變、身體的病痛以及事業的瓶頸，他們沒有選擇退縮。哥哥北上歷經磨難找回了自強的靈魂，弟弟留守TVB默默敲門等待著破繭而出的時機：「我哋各自各去成長。我覺得呢個舞台就好似我哋各自各去努力，一路去進步自己，無論喺個mental或者唱歌技巧上，等等一路upgrade自己。到最後就大家終於搵到個共同嘅舞台，一齊將呢件事group埋一齊，再畀我哋嘅fans睇到咁樣。」他們笑著說，雖然各自爬山，但最終依然會在這個名為「兄弟無雙」的舞台上頂峰相見。

十七年的歲月，周志文與周志康見證了香港娛樂圈的滄海桑田，也雕琢了這對兄弟的成熟與堅韌。(胡凱欣 攝)

場地提供：大名娛樂

