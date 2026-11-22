無綫一年一度的台慶日前圓滿結束，而每年的紅地毯環節，向來都是一眾女藝人爭妍鬥麗的必爭之地。為了在鏡頭前突圍而出，大家都會「搏到盡」，在戰衣上花盡心思，鬥靚、鬥性感，務求各展美態。不過，由於當晚花旦小花雲集，場面眼花繚亂，有時候出現「睇漏眼」的情況亦不足為奇。就好像向來有「東張女神」之稱、出名身材姣好的王嘉慧（Cathy），原來當晚所穿的戰衣同樣充滿戰鬥力，性感程度非常火辣！

王嘉慧台慶當晚的晚裝，充滿戰鬥力。（IG@cathy_kww）

優雅。（IG@cathy_kww）

銀白閃片晚裝暗藏殺機 低胸高衩盡顯S形曲線

日前，王嘉慧在Instagram上載多張台慶夜的花絮美照，並寫上「Happy birthday TVB!」及加上「#59thanniversary」等標籤賀壽。相中所見，王嘉慧當晚穿上一襲銀白色閃片吊帶長裙亮相，設計集優雅與性感於一身。晚裝胸前採用大膽的深V剪裁，僅以一條幼細的帶子連接，將其豐滿上圍表露無遺，視覺效果相當吸睛；而右肩位置則綴以立體銀色花朵裝飾，增添幾分高貴仙氣。

好性感。（IG@cathy_kww）

身形冇得輸。（IG@cathy_kww）

除了上圍有睇頭，晚裝的下半身亦是焦點所在。長裙採用超高衩設計，王嘉慧無論是坐在電視城後台的樓梯級上擺出托腮甫士，抑或是挨在音響器材箱上大擺誘人姿勢，均將其一雙白滑逆天長腿盡飽網民眼底，期間她更將雙腿交疊，大玩「長腿誘惑」，盡展緊緻的S形身材曲線，性感指數爆燈。

衝擊眼球。（IG@cathy_kww）

身材平均。（IG@cathy_kww）

圈中好友心心眼激讚

這輯火辣靚相，盡晒王嘉慧緊緻的S形身材曲線，引來大批網民及圈中好友留言派Like。陳懿德忍不住留言驚呼：「嘩嘩嘩」，邵初則表示：「dont wanna scroll away」；而其他網民亦盛讚：「awww女神識發光」、「姿勢很靚」、「Perfect」、「elegant & glow」、「好身材靚女」。

連陳懿德也忍不住留言驚呼：「嘩嘩嘩」。（IG@cathy_kww）

索！（IG@cathy_kww）

王嘉慧與德德非常老友。（IG@cathy_kww）

出身富裕是學霸女神

現年31歲的王嘉慧可謂是人生勝利組，不但有樣有身材，更家境富裕，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上市，擁有約300多間加盟店。而王嘉慧本身亦是一名學霸，她曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，在倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業。

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

學霸女神！（IG@cathy_kww）

雖然家底豐厚且學歷過人，但王嘉慧並無依靠父蔭。她回港後在香港中文大學讀法律系碩士，還考獲健身教練專業資格，2021年參選港姐後入行。王嘉慧入行後機會多多，憑主持《東張西望》、《通靈之王》、《LAW霸女神》等而備受關注，她亦有參演《新聞女王》、《逆天奇案2》、《黑色月光》、《刑偵12》等。此外，王嘉慧亦是馬主，她是23/24大衛希斯練馬師賽馬團體馬「友愛心得」成員之一，早前她就入馬場力撐愛駒，更與朋友一起拉頭馬！

王嘉慧稱與佘詩曼合作覺得很感動，因為自己小時候睇電視裡面的偶像，現在卻可以見到真人。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在《黑色月光》中與視后楊茜堯有不少對手戲。（IG@cathy_kww）