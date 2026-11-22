現年46歲的前香港奧運泳手兼藝人方力申（Alex），繼2019年完成香港環島泳後，昨日（21日）再創歷史壯舉！他領銜的「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」清晨由大嶼山下水，挑戰橫渡長達35公里的港澳公海海域，最終以8小時37分24秒到達終點，不僅籌得高達1000萬善款，更獲得國際權威認證！

方力申臉部塗上白色防曬保護層。（大會提供）

方力申刷新港澳橫渡最快紀錄，更正式獲健力士世界紀錄TM認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」！（大會提供）

上岸真係凍到震！（YouTube截圖）

上岸真係凍到震！（YouTube截圖）

方力申刷新港澳橫渡最快紀錄，更正式獲健力士世界紀錄TM認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」！（大會提供）

破健力士紀錄籌千萬 趕赴群星音樂會

小方今次以驚人意志完成挑戰，大會正式宣布他一舉刷新港澳橫渡最快紀錄，更正式獲健力士世界紀錄TM認證為「香港至澳門游泳用時最短（男性）」！而今次慈善游埋單共籌得1000萬善款，成績斐然。最令人敬佩的是，小方上岸後雖然體力透支，但他仍馬不停蹄，隨即趕往參與「浪接浪港澳群星慈善音樂會」，絕對是出心出力。

家人到場支持！（大會提供）

方力申坦言游水期間凍到震，接近終點時有種「回光返照」的感覺。（YouTube截圖）

過程極度艱辛 呻頭痛無知覺向老婆作承諾

雖然成功創下世界紀錄，但過程絕對有血有汗。方力申接受U Channel訪問時，親述今次挑戰辛苦到差點頂唔順，更嚇怕向太太葉萱承諾「收山」！小方直言出發前太太已極力反對：「本來太太唔俾我繼續游，佢話仔細老婆嫩，我話唔得嘅，被需要感覺嘛，有人需要我就要出嚟㗎啦！」 但落水後方知真實環境極度惡劣：「但我游緊嘅時間，根本實在太辛苦，雖然我直線35公里，但我可能游咗40公里，同埋中間四小時水溫變到好凍，雙腳又冇知覺，又頭痛。嗰刻我已經同自己講，唉，老婆我唔再游嘞！」

影完全家福先着衫。（YouTube截圖）

一家人好溫馨。（YouTube截圖）

見囡囡都笑逐顏開。（YouTube截圖）

大肚妻體貼送暖 囡囡超萌舉動融化網民

當小方捱過難關上岸後，明顯凍到震兼未有即時着衫，但他仍堅持在計時鐘前與媽媽、弟弟、太太葉萱及囡囡Isla拍攝全家福。剛宣布懷有第二胎的葉萱盡現體貼本色，一手抱實囡囡，雙手緊緊攬住小方雙臂為老公取暖；而囡囡Isla的小手亦極度自然地搭實媽媽的手，畫面極度溫馨。

這張「一家四口」的合照隨即在網上瘋傳，有網民發帖激讚：「方力申個bb笑4，主動搭上去😹😹欣賞方力申，真身體力行😳」。不過，這張溫馨合照竟意外引發一場「錯視」小風波。有網民留言提問：「請問太太右（手）抱住BB，咁佢左邊隻手係佢老婆，咁方力申右邊果隻手係邊個？...佢太太有三隻手」。面對這個搞笑疑問，隨即有眼利兼有湊B經驗的網民出面拆解謎團：「佢老婆右手抱住bb再同時手掌扶Alex右手臂」、「個B係坐住喺媽媽嘅手上面夾住，有小朋友嘅人都識咁做」，完美解開「第三隻手」的惹笑疑雲。

上岸後未有即時着衫。（YouTube截圖）

老婆葉萱個樣好擔心。（YouTube截圖）

攬實老公。（YouTube截圖）

抱住個女都要緊緊攬實老公，幫佢取暖，好體貼！（YouTube截圖）