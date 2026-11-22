近日社交平台Threads上流傳一篇關於無綫電視（TVB）藝人何沛珈的帖文，有網民上載了一段何沛珈參與台慶「紅地氈最佳甫士獎」環節時的短片，何沛珈身穿黑色無袖晚裝，雙手與雙腿微微張開，擺出一個較為特別的姿勢。該名網民在帖文中配上文字描述：「救命勁Kam... 睇到我腳趾抓地」，並附上流汗笑臉的表情符號，同時點名提到「Oscar哥係咪又要話呢個係加分位」。

本來正正常常。（片段截圖）

突然發作。（片段截圖）

突然發作。（片段截圖）

突然發作。（片段截圖）

究竟佢想表達咩？（片段截圖）

究竟佢想表達咩？（片段截圖）

究竟佢想表達咩？（片段截圖）

監製留言引發討論

除了網民的熱烈反應外，據指該帖文亦引來了幕後人員的關注。有指《女神配對計劃2》的監製莫文浩在相關討論中亦有留言，直指該姿勢「係好kam」。事件在網上引發討論，部分網民對何沛珈在紅地氈上的破格表現表示關注，而該帖文亦被多次轉發，目前該原帖已有超過22萬次瀏覽。

監製都頂唔順。（Threads截圖）

事實上，網民在帖文中調侃「Oscar哥係咪又要話呢個係加分位」，源於何沛珈近期在無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》掀起的滿城風雨。節目中，被封為「冷氣男神」的求愛勇者方智弘（Oscar）原本與俞可程穩定互動，其後突然轉軚力追何沛珈，即使女方在水上滑梯爆喊惹來「綠茶」爭議，Oscar仍屢屢挺身護花，公開直言對她的一切舉動都充滿心動感。因此今次何沛珈在台慶紅毯擺出奇特姿勢，隨即觸動網民神經，紛紛笑指不知痴情的Oscar哥今次會否再度開腔力撐是「反差萌加分位」。

方智弘與何沛珈在「玻璃水世界」前紮營過夜，展開深情對話。（圖片來源：TVB）

何沛珈自2020年參選香港小姐並勇奪《香港小姐再競選》冠軍以來，憑藉中文大學護理系畢業及註冊護士的知性光環，一直在《東張西望》與劇集演出中樹立幹練專業的女神形象。然而，在監製莫文浩一手打造的戀愛真人騷《女神配對計劃2》中，她展現出截然不同的真性情與喜劇天賦，甚至因口頭禪及過山車情緒屢次成為綜藝輿論焦點。今次在台慶紅毯放飛自我擺出特殊姿勢，某程度上正是其綜藝化「反差萌」路線的延續。