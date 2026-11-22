韓國人氣男團BIGBANG昨天（21日）擔任《2026 MAMA Awards》（簡稱MAMA）壓軸表演嘉賓，首度公開演唱新歌《GiiiRIP》，成員G-Dragon（GD）、太陽及大聲更以全新造型亮相，太陽染金黑色，大聲則以灰髮示人，但最搶眼的非GD莫屬！他換上帶紅色挑染的黑色長直髮，由於較少留長髮，期間常常被長髮遮到臉要撥開，所以講得獎感受時太陽和大聲都要幫他固定住頭髮，好讓觀眾看清楚GD的樣子。而由於BIGBANG現時是三人組合，加上GD長髮造型，竟被網民笑指他們是「韓國草蜢」，並馬上搜尋對比圖！

韓國人氣男團BIGBANG擔任《2026 MAMA Awards》（簡稱MAMA）壓軸表演嘉賓，成員G-Dragon（GD）、太陽及大聲更以全新造型亮相，太陽染金黑色，大聲則以灰髮示人，但最搶眼的非GD莫屬！他換上帶紅色挑染的黑色長直髮。（《MAMA》片段截圖）

由於GD較少留長髮，期間常常被長髮遮到臉要撥開，所以講得獎感受時太陽和大聲都要幫他固定住頭髮，好讓觀眾看清楚GD的樣子（《MAMA》片段截圖）

GD的造型被指是蔡一智。（《MAMA》片段截圖）

從舊相所見，原來蔡一智正正在數月前都試過紅色highlight的髮型，而蘇志威亦有很長時間以黑金色髮型出現，故BIGBANG被網民封為「韓國草蜢」也不為過。網民留言：「G-Dragon 蔡一龍」、「我以為我喜歡的是BIGBANG 原來我喜歡的是草蜢」、「希望GD同草蜢一樣跳到60歲！」甚至有網民將BIGBANG在《MAMA》的片段，配上《忘情森巴舞》配樂，直言沒有違和感。而GD的造型，除了被指似蔡一智外，還有其餘幾位香港藝人，當中包括《熱·情演唱會》時期的「哥哥」張國榮、《賭神3之少年賭神》的吳鎮宇等。

蔡一智正正在數月前都試過紅色highlight的髮型。（資料圖片）

蘇志威亦有很長時間以黑金色髮型出現，故BIGBANG被網民封為「韓國草蜢」也不為過，更指大聲是「韓版蔡一傑」、GD是「韓版蔡一智」、太陽是「韓版蘇志威」。（資料圖片）

草蜢近日的廣告造型中，蔡一傑恰巧與大聲一樣是灰黑髮色。（資料圖片）

也有人認為GD似《熱·情演唱會》的張國榮。（網上圖片）