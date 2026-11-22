無綫一年一度的盛事《萬千星輝賀台慶》剛圓滿落幕。在台慶夜，觀眾席座位的編排向來被外界視為無綫對藝員受重視程度的指標。有眼利網民發現，現年54歲的資深綠葉演員戴耀明，今年竟然進佔了第一排座位！他不但與應屆香港小姐排排坐，光頭造型更是在鏡頭前極為搶鏡！

戴耀明入行逾30年，被譽為「綠葉王」。（資料圖片）

今年TVB台慶，戴耀明獲安排坐頭排，與應屆港姐睇齊。（tvb截圖）

台慶獲厚待坐頭排 隨安仔合唱極投入

從電視台直播畫面可見，當晚壓軸嘉賓許志安在台上獻唱金曲《星河感覺》時，坐在第一排的戴耀明不但揮動着螢光棒，更非常投入地跟着大聲和唱。他的一左一右分別是蔣家旻及朱凱婷，附近更是一眾應屆香港小姐，待遇有所提升！

對於獲公司如此厚待，戴耀明今日（22日）在社交平台發文表達謝意：「感恩 ❤️小弟只是一個小演員😊榮幸能和應屆香港小姐一起睇台慶 😊感恩公司安排❤️」 戴耀明接受訪問時更難掩興奮之情，直言：「我阿媽都話喺電視機見到我坐頭排好開心，舉起隻手！十分感謝公司嘅安排，給我一個愉快的晚上，成晚都好興奮、好開心。」

戴耀明自知係「小演員」，有機會坐頭排好感恩公司。（IG@dia_yiu_ming）

投入跟住許志安唱，好識搞氣氛。（IG@dia_yiu_ming）

投入跟住許志安唱。（IG@dia_yiu_ming）

傾盡積蓄為母置業 孝心感動網民

其實戴耀明早在1992年由亞洲電視出道，1994年轉投無綫，多年來多演配角角色，但他早前一個舉動卻感動了無數網民。身為家中獨子的他，為了圓年邁母親的安居夢，毅然傾盡多年來省吃儉用積攢的全部積蓄，為母親購入居屋單位。即使圈中好友勸阻，他亦寧願獨自扛下經濟壓力，因為他深知母親歲月不饒人「等唔切」，無私孝心令人動容。

早前為阿媽買樓。（IG@dia_yiu_ming）

出名孝順仔。（IG@dia_yiu_ming）

憑《璀璨之城》「東先生」爆紅

除了孝心獲讚，戴耀明近期的演藝事業亦有新突破。在早前大結局的無綫重頭台慶劇《璀璨之城》中，他飾演隱藏角色——神秘富豪「東先生」。劇組利用人工智能生成技術（AI），將他的真身與AI合而為一，化身成一名八十多歲、笑容令人不寒而慄的老翁。

雖然該角色的詭異視覺效果一度在網上引爆洗版式熱議，有網民嘲笑似「佛地魔」甚至「鬼上身」，但當發現「東先生」的真身原來是戴耀明時，不少觀眾都大感驚喜，更激讚他的神態與配音效果極具張力，意外成為全劇最大彩蛋！如今在台慶夜獲安排坐第一排，絕對是對這位資深好戲之人的一大肯定。

《璀璨之城》「東先生」由戴耀明演出，後用AI技術進行了修飾與調整。（劇集截圖）

「AI東先生」表情超豐富。（劇集截圖）

戴耀明親身落場拍攝。（IG@dia_yiu_ming）