無綫電視節目《萬千星輝賀台慶2026》當晚紅地氈的一個畫面在社交平台Threads上引發熱烈討論。根據網民上載的電視直播截圖顯示，當時一眾藝人正站在台上，身穿白色露肩晚裝長裙的林秀怡，裙擺未及整理好、堆在身旁。而站在她身旁、身穿黑色外套及黑褲的孔德賢，期間曾低頭望向林秀怡的方向，但全程雙手垂低，並未有出手協助對方整理裙擺。

其實孔德賢有拖住林秀怡入場。（片段截圖）

孔德賢與林秀怡一起進場。（片段截圖）

孔德賢向林秀怡示意裙擺問題。（片段截圖）

孔德賢向林秀怡示意裙擺問題。（片段截圖）

林秀怡自行整理裙擺。（片段截圖）

林秀怡自行整裙。（片段截圖）

大合照。（片段截圖）

狠批「零風度」 兼重提感情舊帳

有關直播截圖隨後被網民上載至Threads，發文者強烈批評孔德賢的行為，形容他當晚「零風度」。該帖文更同時翻出孔德賢過往的感情爭議黑歷史，直指他「搶人條女搞到個男仔自殺」。

有網民狠批「零風度」。（Threads截圖）

網民留言反應兩極：避嫌還是欠缺禮貌？

對於孔德賢未有幫忙整理裙擺一事，網民在留言區展開了不同角度的討論，意見呈現兩極化。有網民認為未有伸出援手是缺乏禮貌的表現，留言批評：「幫佢整裙係禮貌。冇幫嘅就俾人覺得好小家，冇風度。」不少網民則認為男方此舉是為了避嫌，留言力撐：「男幫女整裙好易令人誤會」。亦有網民感嘆男藝人在此類情況下處境困難，指出：「男人幫女人整裙=鹹豬手，唔幫=冇風度，結論係男人做咩都錯」。此外，亦有部分留言的網民對涉事男藝人感到陌生，僅留言詢問「乜水？」。

亦有網民留言撐孔德賢。（Threads截圖）

事件同時令他過往與落選港姐廖慧儀（Jessica）及女方前男友Sam之間的感情爭議再次被重提。這場發生於2020年的風波，最終以悲劇收場，並對孔德賢與廖慧儀的演藝事業造成了深遠影響。

事件的導火線發生在2020年。當時廖慧儀參選香港小姐並準備入行，原本與圈外男友Sam感情穩定，更經常在社交平台高調放閃。然而在同年10月，Sam突然在社交平台發文，公開點名警告無綫節目主持孔德賢，要求對方不要再尋找他的女友廖慧儀，令孔德賢隨即捲入第三者疑雲。不久後，Sam公開宣佈被廖慧儀單方面提出分手。女方其後刪除兩人的所有合照，並反擊指控Sam為「恐怖情人」，稱對方分手後不斷跟蹤、恐嚇及騷擾她與其親友，甚至多次以跳樓自殺作威脅。兩人最終在風波中正式結束關係。

Sam當年在限時動態分享孔德賢的IG首頁截圖，嚴辭地標記對方，並寫道：「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」（IG／＠samcheungkc）

前度墮樓身亡 千字遺書控訴

然而，事件在同年12月迎來悲痛的結局。27歲的Sam疑因不堪失戀與失業的雙重打擊，在社交平台留下英文遺言後，於油麻地一大廈墮樓身亡。事後，Sam的胞妹向傳媒公開了亡兄生前寫下的千字遺書。遺書內容充滿對廖慧儀的控訴，提到女方入行後徹底改變，瞞著他與另一人相約出街，並以無數謊言掩飾，這些行為對Sam造成了極大心理傷害。他在遺書中坦言，失去廖慧儀是人生最大挫折，令他找不到生存下去的理由。

網民聲討 孔德賢急停工避嫌

悲劇發生後，由於Sam生前曾點名警告孔德賢，加上網民曾翻查兩人社交平台，憑照片背景懷疑孔德賢與廖慧儀曾在女方未分手前相約去龍脊行山，大批網民隨即湧入孔德賢的社交帳號留言聲討，直指他介入別人感情。面對猛烈抨擊，孔德賢的形象嚴重受損，其代言的廣告被緊急抽起，部分主持工作亦被暫停以避風頭。孔德賢事後公開回應，強烈否認緋聞及曾相約行山的傳聞，強調自己一直單身，與廖慧儀僅為普通同事關係，並對事件感到無辜及不開心。

孔德賢當年親暱地以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀。（IG／＠danny_hung）

態度冷淡 廖慧儀遭雪藏數年

另一方面，廖慧儀在悲劇發生後的處理態度亦受到外界猛烈抨擊。Sam的胞妹曾透露，事發當日將噩耗通知廖慧儀時，對方相隔數小時才回覆，且首句並非慰問家屬，而是質問公開遺書是否為Sam本人的意願。事件令廖慧儀形象跌至谷底，隨即遭無綫電視無限期「雪藏」，所有演藝工作及出鏡機會被全面煞停，直至兩三年後才逐漸獲公司解凍，重新恢復幕前工作。

廖慧儀已經重新恢復幕前工作。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀已經重新恢復幕前工作。（IG@newayyee_yoga）

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